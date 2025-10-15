永續轉型有多難？從數據看與台灣中小企業的挑戰

根據經濟部調查，全台企業中，中小企業家數占比逾97%，提供全國超過7成8的就業機會，說台灣經濟由中小企業撐起，也不為過。

這些中小企業，如今在氣候變遷之下，卻面臨轉型難題。

「永續」已成為當代企業不能忽視的關鍵字。從碳排放管理、循環再利用，到勞工權益與性別平等，無論是政府政策還是國際供應鏈，都在在要求企業提高相關資訊揭露程度。

然而，根據國立臺灣大學風險社會與政策研究中心（以下稱臺大風險社會與政策研究中心）最新「2025 年企業永續揭露準備度調查」、「2024企業氣候相關財務揭露調查正式報告」顯示，中小企業想做到真正永續，仍有迢迢長路。

永續指標、策略與風險管理，中小企業難與大企業比肩

臺大風險社會與政策研究中心針對全台 906 家年營收超過一億元的企業進行TCFD（氣候相關財務揭露工作組）調查，包含治理（Governance）、策略（Strategy）、風險管理（Risk Management）以及指標與目標（Metrics and Targets）四大面向，評估企業在氣候變遷下的風險與機會。

調查發現，員工超過 200 人的大型企業，四個項目中，指標與目標、風險管理、策略三個項目都明顯領先中小企業。

尤其是「指標與目標」項目，落差達2.6分，落差最大。

比對數據後發現，其實，約52.1％的中小企業都有進行組織型溫室氣體盤查，卻有高達67%的中小企業，沒有訂定淨零或碳中和目標。

「這代表部分企業有碳盤查行為，卻沒有進一步提出永續策略，達到『指標與目標』的層次，」研究團隊成員、亞東科技大學行銷與流通管理系助理教授郭雅婷指出，中小企業多處於「被動因應」或「基礎揭露」的階段，尚未真正訂定氣候治理目標。

供應鏈高規格要求，推動大企業永續轉型

原來，除了部分中小企業資源有限，難以全面進行碳盤查與轉型之外，供應鏈壓力也是關鍵。

主要出口到海外的國際大企業，因為業務涉及國際貿易，需要遵守更多國際標準與規範，例如TCFD、SBTi、CDP等，有了國際供應鏈和客戶的壓力，必須更積極進行碳盤查、揭露氣候相關資訊，以及訂定明確的內部氣候治理目標，否則可能失去合作機會。

另外，大型企業與銀行的交易、投資往來頻繁，經常被銀行或投資方要求提出氣候相關資訊，以供金融機構審核貸款等項目，為此，大企業積極展開新的低碳、節能等永續專案。

相對地，台灣的中小企業多是大企業的供應商、目標市場以本地為主，因此，多數僅受到客戶要求進行碳盤查，不太被國際檢視企業內部的永續目標，在永續資訊揭露上的動力也有限。

換句話說，供應鏈壓力其實是推動永續揭露的重要外力，沒有壓力，就缺少行動。

供應鏈壓力雖然能推動進步，也帶來風險。如果中小企業或傳統產業無法跟上這些要求，將面臨淘汰。特別是在全球淨零趨勢下，國際品牌的要求只會更嚴格，不會放鬆。

國際供應鏈推高環境永續標準，對性別平等影響卻有限

除了環境永續的資訊揭露，在社會面向的表現，大企業與中小企業也不盡相同。

最明顯的，就是大企業在員工福利和勞工權益保障方面，整體表現優於中小企業。像是大型企業更常提供育兒津貼，或是建立對中高齡員工友善的職場環境。因為資源優勢，也較常舉辦勞資會議、成立工會，更重視跨國工廠或營運據點可能對人權造成的影響。

這些措施，不僅提升了員工的保障，也讓企業在永續治理的成績單面向更廣、更有說服力。

不過，此次臺大風險社會與政策研究中心 2025 年企業永續揭露準備度調查，也有一個有趣的發現：在企業的性別平等上，中小企業的女性主管比例反而比大型企業高。

郭雅婷解釋，性別平等表現，未必與國際市場導向有正相關。

他舉例，一般來說，企業如果以歐美等國際市場為導向，普遍會被認為企業更重視性別平等與多元包容。事實上，國際市場壓力主要集中ESG的氣候揭露（E）、供應鏈透明（G），要求供應商提供碳排放數據、氣候風險管理與永續報告等。

但是，針對社會面（Ｓ）的性別平等或多元文化要求，相較之下少之又少。

因此，國際化將強化企業的氣候治理、資訊揭露能力，卻不一定涉及公司的用人文化，造成企業「對外」很國際，「對內」的性別文化可能仍然保守。郭雅婷強調，尤其在大型企業中，更可能因組織層級多、制度僵化，無法快速改變性別結構。特別是像傳統製造業、科技業、出口導向加工業等，內部可能仍以「技術為主導」與「男性為多數」的思維，主導升遷與用人政策。

比起國際化程度，企業的性別平等表現，更可能與企業內部文化、組織結構、用人彈性有關，這也給中小企業帶來表現的機會。

就算中小企業國際化程度較低，但因為組織相對扁平、具備更高的文化開放性與用人彈性，女性主管比例高於大型跨國企業，在性別領域展現潛力與創新。

永續轉型，要打團體戰

中小企業因為與大企業的壓力、資源落差，在永續趨勢席捲而來時，難以以一己之力面對，也反映在企業永續數據揭露的分數上。

從調查結果來看，中小企業要達到永續揭露，比大企業更困難。一方面資源有限、難以投入資本進行大規模碳盤查或推動創新轉型專案，另一方面，因為缺乏外部壓力，導致推動力不足，難以在企業內形成共識。

隨著今年碳費開徵、試申報，以及與國際供應鏈日漸嚴格的要求，中小企業與大企業競爭力的落差將進一步擴大。

郭雅婷建議，大企業應該扮演「領航者」的角色，協助供應鏈上下游的中小企業們提升永續揭露的能力。聚焦三大面向，包含提供碳盤查技術與知識轉移、提供具有碳揭露能力的供應商給予獎勵機制，以及供應鏈內部人才之源與共學機制，透過共享資源，強化轉型的國際競爭力。

在全球競逐淨零的時代，任何企業都無法置身事外。唯有產業之間互相合作，才能在國際市場上保持競爭力，讓企業經營真正走上永續之路。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。