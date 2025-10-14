烏山頭水庫光電板引用水疑慮 卓榮泰：未來能力未及就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰今天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，然而未來如果能力未及，政府的立場就是不開發，「除非技術掌握、安全監測能夠完全在我們掌控之中。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃國昌指出，光電板議題近期引發社會軒然大波，除了烏山頭水庫與鳳山水庫，包含鹽水埤水庫、金湖水庫、內埔子水庫、阿公店水庫也都有光電板，此事引發民眾用水疑慮，政府將會持續推進還是下令停止。

卓榮泰答詢時表示，發展多元綠能仍是政府重大政策，針對已經在水庫設置的光電板，「我們長期監測水質沒有影響」，然而未來在處理光電板與水質問題，如果政府能力未及就是不會開發，「除非技術掌握、安全監測能夠完全在我們掌控之中。」

黃國昌說，過去設置光電板不需要經過環評，導致山坡地、保育地都變成光電專區，儘管環境部正在討論是否設置環評，然而想要設置的業者正在步步推進，其中烏山頭水庫水面型光電籌設作業，業者已經表明將要推進第二期，詢問行政院對此立場為何。

經濟部長龔明鑫回應，地方政府沒有同意，目前沒有這個案子。

黃國昌也問，針對國家風景區、脆弱敏感地區，設置光電板達一定面積以上是否需要環評。卓榮泰則說，這些地點需要保護，因此同意此一說法。

黃國昌聽聞後表示，「你說得很好」，民眾黨團已經提出相關法案，相較環境部更符合院長看法，避免法規出現空隙、業者可以大搞特搞。卓榮泰則說，政府同意往更進步的方向前進，也希望能夠跟環保團體等多溝通。