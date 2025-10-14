快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

彈性育嬰留停明年元旦上路 津貼申請程序再簡化

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路。圖／聯合報系資料照片
勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路。圖／聯合報系資料照片

勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路，為了解投保單位作業實務，更簡化被保險人申請手續及投保單位行政作業負擔，勞保局於13日召開「彈性育嬰留職停薪津貼及續保申請程序簡化措施座談會」，邀集各企業人資主管至勞動部進行意見交流。

勞動部長洪申翰全程參與，他表示，勞動部深知少子化是台灣長期必須面臨的挑戰，而育有子女的雙親也常在職場與家庭間陷入「時間不夠」的困境，勞動部因此推動「育嬰留停照顧彈性化」措施，希望給育嬰勞工更多職場彈性，兼顧工作與生活。

他提到，這也讓企業可以留住人才、提高企業穩定人力運用，避免勞工因長時間申請育嬰留停後復職適應不良的狀況。

洪申翰說，政策的推動需要企業的支持，他已請勞保局對於育嬰留停以「日」申請部分，優化各項作業流程，朝更快速、更便利的方向規劃，勞保局也已積極處理。

他指出，本次座談會的目的，希望企業可以更瞭解勞保局的簡化措施，並傾聽投保單位需求及實務作業需要，以有助於勞保局持續提供更簡政便民的措施。

勞保局說明，為順利推動「育嬰留停彈性化」已配套簡化相關申請程序，包括「可累積多日一次辦理，且可同時申請津貼及續保」、「提供線上書面多管道申辦，24小時全程線上申辦更快速」、「勞保局主動辦理彈性育嬰留停續保或不續保作業」等。

另外對於小微型企業給予定額獎勵金措施，勞保局也簡化雇主請領作業，將由勞保局主動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合領取資格之雇主，投保單位僅需至勞保局官網線上系統登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付，減少投保單位行政作業。

會中企業人資部門代表肯定政策方向，交換許多實務作業的心得，並提供勞保局多項企業實務操作面及申請流程更簡化的意見，以及對未來勞保局持續優化服務品質提供寶貴的建議，也希望勞動部在政策上路前，加強對於中小企業人資部門及勞工的宣傳。

未來勞保局將持續蒐集精進簡化相關手續流程，讓政策的執行更貼近雇主及被保險人之需要，與企業攜手打造友善育兒職場，共同營造工作與家庭雙贏的就業環境。

勞保局官網已建置「彈性育嬰留職停薪專區」，設有相關資訊、懶人包、線上申辦教學影片、QA等資訊，歡迎投保單位及被保險人查詢利用。

勞保 勞動部 保單 職場

延伸閱讀

長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

美國點名巨大強迫勞動 洪申翰：將和經濟部通案檢討

放寬家庭幫傭申請條件 勞動部長洪申翰點出3前提

相關新聞

新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

新纖（1409）董事長吳東昇14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，導致當地...

物價趨緩加獎金多！前8月實質總薪資年增2% 增幅七年同期最高

主計總處今天發布1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數47709元，較上年同期增加2.98%，扣除物價後，累計每人每月實質...

駁斥市場不實謠言 七大光電公會齊發5大聲明：光電模組無毒

國內七大光電公會14日召開記者會，直指從7月丹娜絲颱風，到近日社群媒體及網路平台的有心人士都在刻意散播「水庫光電使用化學...

烏山頭水庫光電板引用水疑慮 卓榮泰：未來能力未及就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰今天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，然而未來如果能力未及，...

彈性育嬰留停明年元旦上路 津貼申請程序再簡化

勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路，為了解投保單位作業實務，更簡化被保險人申請手續及投...

影／七大光電公協會闢謠 胡惠森：模組清潔僅需使用清水

七大光電產業公協會今天舉行記者會，針對社群網路平台有人散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等訊息做出澄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。