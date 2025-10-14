彈性育嬰留停明年元旦上路 津貼申請程序再簡化

勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路，為了解投保單位作業實務，更簡化被保險人申請手續及投保單位行政作業負擔，勞保局於13日召開「彈性育嬰留職停薪津貼及續保申請程序簡化措施座談會」，邀集各企業人資主管至勞動部進行意見交流。

勞動部長洪申翰全程參與，他表示，勞動部深知少子化是台灣長期必須面臨的挑戰，而育有子女的雙親也常在職場與家庭間陷入「時間不夠」的困境，勞動部因此推動「育嬰留停照顧彈性化」措施，希望給育嬰勞工更多職場彈性，兼顧工作與生活。

他提到，這也讓企業可以留住人才、提高企業穩定人力運用，避免勞工因長時間申請育嬰留停後復職適應不良的狀況。

洪申翰說，政策的推動需要企業的支持，他已請勞保局對於育嬰留停以「日」申請部分，優化各項作業流程，朝更快速、更便利的方向規劃，勞保局也已積極處理。

他指出，本次座談會的目的，希望企業可以更瞭解勞保局的簡化措施，並傾聽投保單位需求及實務作業需要，以有助於勞保局持續提供更簡政便民的措施。

勞保局說明，為順利推動「育嬰留停彈性化」已配套簡化相關申請程序，包括「可累積多日一次辦理，且可同時申請津貼及續保」、「提供線上書面多管道申辦，24小時全程線上申辦更快速」、「勞保局主動辦理彈性育嬰留停續保或不續保作業」等。

另外對於小微型企業給予定額獎勵金措施，勞保局也簡化雇主請領作業，將由勞保局主動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合領取資格之雇主，投保單位僅需至勞保局官網線上系統登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付，減少投保單位行政作業。

會中企業人資部門代表肯定政策方向，交換許多實務作業的心得，並提供勞保局多項企業實務操作面及申請流程更簡化的意見，以及對未來勞保局持續優化服務品質提供寶貴的建議，也希望勞動部在政策上路前，加強對於中小企業人資部門及勞工的宣傳。

未來勞保局將持續蒐集精進簡化相關手續流程，讓政策的執行更貼近雇主及被保險人之需要，與企業攜手打造友善育兒職場，共同營造工作與家庭雙贏的就業環境。

勞保局官網已建置「彈性育嬰留職停薪專區」，設有相關資訊、懶人包、線上申辦教學影片、QA等資訊，歡迎投保單位及被保險人查詢利用。