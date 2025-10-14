影／七大光電公協會闢謠 胡惠森：模組清潔僅需使用清水
七大光電產業公協會今天舉行記者會，針對社群網路平台有人散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等訊息做出澄清，中華民國再生能源商業同業公會理事長胡惠森代表發出聲明，他強調太陽光電模組主要由高強度玻璃及無害材料製成，並已通過國際安全與環保標準，顯示其不含危害物質，對水域生態不造成影響。
光電產業公協會表示，模組的清潔僅需使用清水，從未須使用化學清潔劑，業界強調，這些錯誤訊息不僅誤導社會大眾，也損害光電產業形象，妨礙國家能源轉型的重要進程，呼籲民眾對於不實指控保持警覺。
