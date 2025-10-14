勞動部巡迴校園 舉辦勞權扎根講座…盼提升勞動意識

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部大專校院校園勞權扎根巡迴講座開跑，其與多所大學院校合作，針對「電資、醫護、金融、傳播」等四科系，邀請具有勞動領域專家、實務工作領域的現職員工，分享勞權知識及實際工作經驗，提升同學的勞動意識，讓同學對於未來就業準備有更清楚的認識。

勞動部說明，為能建立大專校院青年族群有正確的勞動權益意識，勞動部自2017年起，針對醫護、社會科學及法律等科系同學辦理勞動權益座談會。近兩年來，更擴大與多所學校的電資、醫護及商學院相關科系合作，共舉辦73場次講座活動，吸引超過6,000名學生參加。

勞動部提到，講師們除傳授個人經驗、面試技巧以及進入職場可能面臨的實際工作現況，還傳達身為勞工應具備的勞動權益意識，諸如工作時間規範、就業歧視、責任制和最低服務年限等重要議題。此外，也讓同學們理解如何透過行使團結權提升勞動權益，了解集體勞動權的重要性。

勞動部表示，2025年度大專校院勞權扎根巡迴講座，陸續於全國各地大專校院舉辦，同時勞動部也已針對電資、醫護、商學及傳播領域工作特性及常見權益問題，分別編撰勞動教育手冊，除於講座現場發送參加人員外，電子檔亦已上傳勞動部全民勞教e網，歡迎自行查閱與下載使用。

