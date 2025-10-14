鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

高雄鳳山水庫蓋光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發局表示，此案是台電標案，市府唯一行政相關程序是韓國瑜任內同意籌設許可審查意見；鳳山等5案的開工、安裝皆由台電與承攬廠商依約執行，與地方首長無關。

立委陳菁徽12日揭露鳳山水庫覆蓋光電板，質疑水庫曾是重要濕地，為何無須環評，說蓋就蓋。今天進一步表示，高雄市府用一紙公文將責任全推給韓國瑜深感遺憾。此外，招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，當時是陳菊任內；2020年8月24日、同年12月21日啟用，時任市長為陳其邁。

高市經發局回應，鳳山水庫水面型太陽能光電案是台電採購與施工，非高市府招標或主辦。市府在本案唯一且明確角色，是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。

此外，該案審查是在2019年5月經濟部徵詢地方政府意見時，韓國瑜發函表示同意，呼籲陳菁徽委員根據客觀事實發言，勿一再捏造散播不實訊息，如果覺得有問題，韓市長為何當時還要同意籌設？

經發局強調，陳立委訛稱該案為某市長招標、某市長動工，此案招標、契約與工期管理悉屬台電權限，亦非市府工程，內容包含鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山、永和山等五個不同縣市水庫的水面型太陽光電新建工程；開工、設備安裝與併網等工程節點由台電與承攬廠商星能公司依約執行，與地方首長無關。將中央公營事業依法辦理的採購與履約，錯置為地方政府工程，是混淆視聽、故意抹黑。

經發局重申，該案由台電公司向電業管制機關經濟部能源局（能源署）申請籌設許可，2019年5月市府確認不屬水汙染防治法列管事業，設置地點亦不在公告水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。