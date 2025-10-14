聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山水庫設置浮動式太陽能光電板，面積約5公頃。圖／議員邱于軒提供
高雄鳳山水庫設置浮動式太陽能光電板，面積約5公頃。圖／議員邱于軒提供

高雄鳳山水庫光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發局表示，此案是台電標案，市府唯一行政相關程序是韓國瑜任內同意籌設許可審查意見；鳳山等5案的開工、安裝皆由台電與承攬廠商依約執行，與地方首長無關。

立委陳菁徽12日揭露鳳山水庫覆蓋光電板，質疑水庫曾是重要濕地，為何無須環評，說蓋就蓋。今天進一步表示，高雄市府用一紙公文將責任全推給韓國瑜深感遺憾。此外，招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，當時是陳菊任內；2020年8月24日、同年12月21日啟用，時任市長為陳其邁。

高市經發局回應，鳳山水庫水面型太陽能光電案是台電採購與施工，非高市府招標或主辦。市府在本案唯一且明確角色，是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。

此外，該案審查是在2019年5月經濟部徵詢地方政府意見時，韓國瑜發函表示同意，呼籲陳菁徽委員根據客觀事實發言，勿一再捏造散播不實訊息，如果覺得有問題，韓市長為何當時還要同意籌設？

經發局強調，陳立委訛稱該案為某市長招標、某市長動工，此案招標、契約與工期管理悉屬台電權限，亦非市府工程，內容包含鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山、永和山等五個不同縣市水庫的水面型太陽光電新建工程；開工、設備安裝與併網等工程節點由台電與承攬廠商星能公司依約執行，與地方首長無關。將中央公營事業依法辦理的採購與履約，錯置為地方政府工程，是混淆視聽、故意抹黑。

經發局重申，該案由台電公司向電業管制機關經濟部能源局（能源署）申請籌設許可，2019年5月市府確認不屬水汙染防治法列管事業，設置地點亦不在公告水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。

高市府經發局製作圖卡反擊立委陳菁徽，有關光電板的發言是不實指控，工程發包與施工單位都是台電公司、非市府發包施工。圖／高市經發局提供
高市府經發局製作圖卡反擊立委陳菁徽，有關光電板的發言是不實指控，工程發包與施工單位都是台電公司、非市府發包施工。圖／高市經發局提供

高雄市 光電板 韓國瑜 陳菁徽 陳其邁 陳菊 水庫

延伸閱讀

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

韓國瑜3堰塞湖說遭綠圍剿 立院人士：膝反射在自曝其短？

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

相關新聞

加班工時、受僱人數 科技業增 傳產衰退

主計總處發布八月受僱員工相關統計，從加班工時、受僱員工人數兩項指標皆可看出產業差異，其中科技業受惠ＡＩ商機，加班工時持續...

去年11萬人退休 17年來最多

主計總處昨發布去年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優退）而離開原有職務者逾十一萬人，人數創二○○八年以來最多...

彭金隆：打造台灣「金融盾」

彭博新聞專訪金管會主委彭金隆，他表示，金管會正積極發展資產管理業務，計畫在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

水庫光電 卓揆：無法處理就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，但未來如果能力未及，政...

鳳山水庫也有光電板 藍委：陳菊招標

台南烏山頭水庫設光電板引發水質汙染等疑慮，國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高雄市府前天指是韓國瑜市長任內發函...

台巴簽署再生能源產業發展合作MOU 深化雙邊經貿及產業合作

經濟部長龔明鑫與巴拉圭工商部西梅內斯部長（Javier Giménez）共同主持「第23屆台巴經濟合作會議」，就協助雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。