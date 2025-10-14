「真正挑戰在明年」玉山金董座談台灣經濟展望 這產業恐受關稅衝擊

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
玉山金董事長黃男州。圖／本報資料照片
隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰對弈後，外界也關注台灣接下來經濟展望，玉山金（2884）董事長黃男州14日出席「2025玉山ESG永續倡議行動」，會後受訪時表示，台灣經濟今年表現亮眼，出口有望創高，全年經濟成長力道相當不錯。但他也提醒，「真正的挑戰是在明年」，需留意當美國關稅全面落實，傳統製造業將面臨的壓力。

黃男州指出，台灣累計今年前九月出口總額達4,526.8億美元，距2022年的歷史高點4,794.2億美元僅差267億美元，隨著下月公布的「光輝10月」出口數字，有望提前改寫全年歷史紀錄，所以今年的經濟成長應該是會相當不錯。

黃男州提醒，真正的挑戰將在明年，當美國關稅全面落實，台灣一般製造業與傳統產業會比較辛苦，相較之下，半導體與AI電子產業影響較小，主要是因232條款尚未確定，像台積電（2330）等科技大廠具轉嫁能力，較能較順利因應。

黃男州指出，對台灣傳產而言，若出口至美國，將直接受到關稅衝擊。政府如今也有計畫去協助相關產業，因為這些產業是具備技術、有韌性的，但壓力一下子來的太大，必須透過提升產品附加價值或轉移市場到歐洲、東南亞來爭取調整空間。

他強調，台灣就業人口約1,100萬人，服務業約占60%，製造業占35%，其中，半導體、電子產業僅有約30多萬人，但傳產涉及近400萬勞動人口，所以產業遇到的困難也會變成是台灣就業、貧富差距的問題，政府一定要投入更多的資源來協助傳產強化韌性，才能度過關稅難關。

美國 黃男州 玉山金 台積電 服務業 傳統產業 關稅

