新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

新纖（1409）董事長吳東昇14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，導致當地報價上漲約15%，這並非市場需求回溫，而是貿易壁壘推升價格。他指出，業者實際被課徵的稅負遠高於20%，原本就有6至7%的成本負擔，加上匯率與原料波動，使產業壓力持續升高。吳東昇強調，聚酯供應鏈正出現結構變化，台灣從中國大陸進口的比例已高於泰國，政府應正視進口結構失衡問題，協助產業穩定發展。

他表示，美國關稅政策屬於行政裁量措施，變動空間大，台灣業者須審慎因應。以新纖為例，紡織業務並未直接出口美國，未受影響，比較麻煩的是塑膠粒，有些國家關稅僅15%，且台廠有一定比重銷往美國市場，這部分轉單難度高。東南亞過去是台灣的重要出口基地，但目前市場已被大陸大量滲透，不僅東南亞，連台灣市場的大陸進口量也居高不下，產業面臨雙重壓力。

談到營運現況，他表示，新纖已針對市場變化調整生產配置，整體開工率維持穩定，但價格偏低、利潤受壓。展望明年，能否好轉將取決於工業結構調整與需求回溫，例如部分競爭者退出、市場自然增長（人口增長每年可帶動4~7%）或氣候變化帶來的消費需求增加等。

在永續布局上，新纖持續推動環保與再生材料技術，泰國廠主力為化學解重合（Chemical Depolymerization），台灣則以物理解重合為主。吳東昇指出，泰國的新設備已投產，儘管下游客戶需求偏弱，公司仍積極提升再生聚酯純度與效率，並強化循環利用。

目前新纖泰國廠的年產能約21萬噸，其中化學解重合部分約7萬噸，為當地最大規模的再生聚酯生產據點。該技術能使回收料品質更乾淨、分子結構更穩定，接近原生聚酯品質，也提升再生料的應用效能，展現新纖在循環經濟與環保材料領域的長期競爭優勢。