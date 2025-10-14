水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

快訊

中央社／ 台北14日電

烏山頭水庫光電板清洗引發關注。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，政府長期監測設置光電板的水庫，水質沒有受影響，但未來處理水質問題時，若能力未及，政府就不開發，除非技術能完全掌控。

台南烏山頭水庫設置水面光電設施近日掀起議論。立法院今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃國昌質詢指出，爬梳公開資訊發現，除了烏山頭水庫、鳳山水庫，包含鹽水埤水庫、金湖水庫、內埔子水庫、阿公店水庫等，也都有光電板，引發民眾用水疑慮。

黃國昌指出，民進黨在官網的闢謠專區澄清說烏山頭的光電板沒有毒，不會污染飲用水，但他要詢問，政府是否繼續推進在水庫設置光電板，還是下令禁止。

卓榮泰回應指出，發展多元綠能是政府重大政策，目前水庫設置的光電板，政府長期監測，水質沒有受影響；但政府未來處理光電板及水質問題，若是能力未及，政府就不開發，除非對技術、安全監測方面能完全掌控。

黃國昌指出，過去設置光電板前，法律沒有要求環評，導致山坡地、保育地、海域、水庫都有光電板，目前環境部正在討論是否要設置環評，但光電業者也步步進逼，例如有業者在8月法說會提到，烏山頭水庫進行第二期水面型光電籌設作業，政府是否會讓第二期作業走下去。

經濟部長龔明鑫說，地方政府沒有同意，所以現在沒有這案子。

黃國昌詢問若是針對國家風景區、脆弱敏感地區，設置一定面積以上光電板是否需要環評。卓榮泰則說，脆弱地區、風景區都需要政府保護。

烏山頭水庫 光電板 水質

