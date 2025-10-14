過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標，9月數據顯示，失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，利潤率、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，營建許可從綠燈惡化為黃燈，但ISM新訂單從紅燈改善為黃燈，整體燈號連16個月亮綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，近期美中緊張情勢升溫一度引發金融市場震盪，股債走勢分歧表現凸顯資產配置的重要性，川普2.0市場波動將成為常態，但目前美中兩國仍保留談判空間，短線震盪無礙第4季旺季行情，建議採取多元布局策略，包括：(1)核心：首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。(2)美股：首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。(3)非美元資產：川普多變個性將持續推升全球分散投資趨勢，締造非美元資產機會，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票看好日本及印度股票型基金。(4)黃金資產：黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，近期市場開始討論泡沫，但目前看來仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現，事實上，在旺盛AI基礎設施需求下，近年推動AI發展的科技巨頭的企業獲利與自由現金流量仍強勁，這與1990年代後期由Intel、思科、微軟、Dell等四騎士領軍的科技行情截然不同，當前史坦普500指數的預估本益比約30倍，仍遠低於科技泡沫高峰時的51倍，而當前史坦普500指數股東權益報酬率也較當時高了50%。

傑佛瑞‧修茲針對聯準會政策進行分析，儘管2026年聯準會降息次數可能低於市場預期，但仍將多次降息，若最終降息幅度低於預期，這反而是利多，因代表美國經濟更健康，再加上有利的政策組合、健康的消費者支持，經濟繁榮期可能即將到來，有助進一步支持企業獲利成長與股市表現，歷史上看，若聯準會於軟著陸期間降息，美股向來在一年期間表現良好，平均上漲18.3%，未來兩年平均上漲48.6%，值得留意的是，同一時期成熟市場、新興市場股票亦表現良好，在一年內平均分別上漲24.3%、27.6%。

只有時間能證明，股市目前反映的是過度樂觀的「泡沫」未來，還是被低估的企業獲利「繁榮」，但整體改善的前景使我們相信出現繁榮情境的可能性更高，若第四季出現回調，鑑於充足的流動性、政策作多(無論是財政或貨幣政策)，預計投資人將伺機逢低買入。

美盛凱利美國大型公司成長基金經理人艾莉卡•富爾法羅指出，對2026年基本面改善的信心有所提升，消費者支出保持韌性，消費信心也已從2025年初的低點反彈，中期來看，一些有利經濟的因素也將開始浮現，如：在研發、資本支出費用化下，預計《大而美法案》將使2026年美國GDP成長增加50個基點。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，今年科技股EPS成長率是史坦普500指數的兩倍多，主要與AI相關，此趨勢還將延續至2026年與未來幾年，而儘管科技股估值看似相當高，但考量科技股EPS成長前景後，估值仍合理，許多投資人低估未來幾年AI為科技股帶來的持久性成長。近期市場熱烈討論Nvidia、甲骨文、AMD、Intel等公司的循環交易現象，過去也發生類似情況，但當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期，而當時與目前的一個明顯差異是，1990年代的這些交易是為讓公司建造多年都不會被利用的網路，但現在看到每一個投入資料中心的GPU都會立即使用，巨額資本支出全是為因應真正顯著的需求變化。