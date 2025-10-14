美中再掀貿易角力 全方位彈性配置克服投資盲點

美中再掀貿易角力，中國大陸緊抓半導體製造的重要稀土資源，川普再祭出100%關稅反制，震央費城半導體指數10月10日重挫逾6%，VIX恐慌指數單日飆升逾三成，高股利股受惠股利緩衝優勢，MSCI美國高股利股指數小跌1.6%，美國高評等複合債吸引避險買盤推升彭博債券指數指數上漲0.43%，所幸川普總統快速緩頰，川習仍有望在本月下旬會面，市場顯著彈升，統計自4月對等關稅公布後股市低點彈升以來，費城半導體指數大漲逾九成，推升本益比來到37倍，較近十年平均高出六成，想避開股市大幅震盪風險，又想不錯失長線漲升行情，富蘭克林證券投顧建議宜採取全方位彈性配置策略。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金)經理人愛德華．波克建議採取全方位分散並且聚焦收益，今年來美股表現板塊擴散至科技股以外，再加上聯準會重啟降息，營造各資產與產業百花齊放的有利環境，投資組合廣納股票、債券與混合資產，也聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力的標的，保持靈活才能及時把握機會。而儘管股市大盤評價面已攀高，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，例如近期在科技、工業、醫療與消費產業都看到不錯的選擇性機會。

富蘭克林證券投顧統計近十年美股本益比資料顯示，自4月低點彈升至本波10月8日高點，史坦普500指數本益比攀高三成至25.6倍，當中主要由科技股本益比拉高近五成帶動，反觀如醫療股與美國高股利股本益比僅小幅提升8%，全方位分散配置有利於降低高估值標的在市場修正時的壓力，也有利於資金輪動至低估值標的時享受水漲船高行情，此外，股利收益長期貢獻股票總收益達四成之多，可緩和股市下檔風險，在投資組合中具有穩核心的重要功能。