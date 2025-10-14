快訊

美中再掀貿易角力 全方位彈性配置克服投資盲點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股本益比較近十年平均高出25%，高股利股具評價面優勢。(資料來源：彭博資訊)
美中再掀貿易角力，中國大陸緊抓半導體製造的重要稀土資源，川普再祭出100%關稅反制，震央費城半導體指數10月10日重挫逾6%，VIX恐慌指數單日飆升逾三成，高股利股受惠股利緩衝優勢，MSCI美國高股利股指數小跌1.6%，美國高評等複合債吸引避險買盤推升彭博債券指數指數上漲0.43%，所幸川普總統快速緩頰，川習仍有望在本月下旬會面，市場顯著彈升，統計自4月對等關稅公布後股市低點彈升以來，費城半導體指數大漲逾九成，推升本益比來到37倍，較近十年平均高出六成，想避開股市大幅震盪風險，又想不錯失長線漲升行情，富蘭克林證券投顧建議宜採取全方位彈性配置策略。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金)經理人愛德華．波克建議採取全方位分散並且聚焦收益，今年來美股表現板塊擴散至科技股以外，再加上聯準會重啟降息，營造各資產與產業百花齊放的有利環境，投資組合廣納股票、債券與混合資產，也聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力的標的，保持靈活才能及時把握機會。而儘管股市大盤評價面已攀高，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，例如近期在科技、工業、醫療與消費產業都看到不錯的選擇性機會。

富蘭克林證券投顧統計近十年美股本益比資料顯示，自4月低點彈升至本波10月8日高點，史坦普500指數本益比攀高三成至25.6倍，當中主要由科技股本益比拉高近五成帶動，反觀如醫療股與美國高股利股本益比僅小幅提升8%，全方位分散配置有利於降低高估值標的在市場修正時的壓力，也有利於資金輪動至低估值標的時享受水漲船高行情，此外，股利收益長期貢獻股票總收益達四成之多，可緩和股市下檔風險，在投資組合中具有穩核心的重要功能。

美中貿易緊張情勢意外再度升溫，凸顯投資市場風險時刻存在及資產配置的重要性，鑒於川普 2.0市場波動加大為常態，由專業經理團隊主動彈性配置的投資策略，可克服投資人容易隨市場追高殺低及在市場轉折點猶豫不決而錯失機會的盲點，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段配置股債各半，成長、循環與防禦等產業布局均衡，並藉由股利、債息及掩護性買權的權利金爭取全方位收益機會，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金布局全球，配置近五成於美國以外市場，略為積極的股六債四配，加上相對側重成長股的布局(約25%)，可同時掌握區域、資產與產業的輪動機會。

基金績效(資料來源：理柏資訊)
股利 富蘭克林

