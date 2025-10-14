台北紡織展登場 蕭美琴：AI 將成紡織業新引擎 政府不讓產業孤軍奮戰

「2025年台北紡織展（TITAS）」14日登場，副總統蕭美琴出席開幕典禮時指出，台灣紡織業正站在轉型關鍵期，面對中國產能過剩與美國關稅壓力，政府將透過「百工百業AI應用計畫」與國際合作機制，協助產業在創新、永續與智慧製造三方面全面升級。

蕭美琴表示，台灣紡織業已從傳統代工成功轉型為世界頂尖的機能布料領導者，MIT已成為高品質與創新的代名詞。不過，台灣紡織產業目前也正面臨多重挑戰，包括對岸產能過剩與低價全球銷售，以及來自美國的關稅壓力。政府正積極推動「百工百業AI應用計畫」，透過導入人工智慧，協助紡織業在產品開發、品質管理及生產效率上全面升級，讓智慧製造成為核心競爭力。

她也提到，政府理解目前產業困境，為應對關稅衝擊，行政院積極和美方對話與溝通，希望提出更具競爭力的解決方案，政府不會讓產業孤軍奮戰，將協助企業在研發、轉型及開拓新市場上取得更大動能。

蕭美琴強調，台灣紡織產業的發展將聚焦「創新」與「永續」兩大方向，應該是結合科技的「科技產業」，而非傳統產業。同時台灣機能布料已廣泛應用於國際運動賽事中各國選手的戰袍，這份成就讓全台灣引以為傲。許多企業也選擇將關鍵技術與高質化研發根留台灣，使紡織業在多變的國際局勢中持續穩健發展。

她並笑稱自己是「台灣機能布料的忠實愛用者」，在國慶晚宴等重要場合也常穿著MIT服飾，向國際展示台灣紡織的實力。她呼籲民眾多多穿戴MIT紡織品，並將這份創新與品質帶向世界，讓全球看見台灣的力量。

紡拓會董事長郭紹儀致詞時也表示，台灣機能紡織品以高品質、創新研發與完整產業鏈聞名國際，展現強勁的全球競爭力。尤其近年數位化與AI正重塑紡織產業生態，從3D布料資料建構、智慧工廠導入，到生產效率、品質監控及客製化服務的提升，AI皆扮演關鍵角色。

他指出，歐盟預計2026年導入「數位化產品護照（Digital Product Passport）」，紡織業為首波適用產業之一，未來每件產品都需完整揭露材料來源、製程資訊與回收指引，這將為產業帶來全新挑戰與機會。全球永續紡織品市場預估到2030年將突破1,500億美元，台灣目標在數位追溯、碳管理與循環設計領域引領業界發展。

他強調，台灣長期為歐美市場提供高階、創新與永續的紡織解決方案，未來將在既有基礎上深化數位與永續轉型，為全球綠色供應鏈貢獻更多價值。

然而，他也提到產業仍面臨台幣升值、美國加徵關稅，以及俄烏與以哈戰爭等不利環境，呼籲政府持續給予政策與資源支持。