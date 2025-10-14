副總統：不會讓紡織業孤軍奮戰 助研發轉型拓新市場

快訊

中央社／ 台北14日電

台北紡織展（TITAS）今天開幕，副總統蕭美琴表示，台灣紡織業正面臨中國產能過剩與美國關稅衝擊等雙面夾擊，政府理解大家所面臨的困境，不會讓產業孤軍奮戰，已推出各項支持方案，協助企業研發、轉型，開拓新的市場。

蕭副總統今天出席台北紡織展開幕典禮，她致詞時表示，紡織業是台灣最早在國際上打出品牌、建立信譽的產業之一，從早期的布料成衣代工，到現在世界頂尖的紡織品，MIT（台灣製造）已經成為紡織界高品質的保證，更是創新的代名詞。

她指出，台灣紡織業現在面臨困境，包括中國的產能過剩、低價銷售全球，以及來自美國的關稅壓力。政府理解大家面臨的困境，積極持續與美方對話及溝通，希望能夠獲得對台灣更合理、更具競爭力的解決方案。

蕭副總統強調，紡織業在全球工業革命中扮演一開始的領頭羊角色，也是包含機械、工具等許多產業發展的帶動引擎，經過數百年來一路到今天，紡織業依然是全球產業關鍵一環，但過程中要生存下來，必須不斷轉變步伐，與科技、現代人的需求結合。

蕭副總統認為，今年台北紡織展的3大主題永續環保、機能應用，與智慧製造，反映出台灣紡織業不斷創新與演變。台灣紡織業不再只是傳統產業，要導入更多新科技，結合台灣的科技強項，展現跨領域的優勢。

蕭副總統隨後前往儒鴻、力麗集團、昊紡、遠東新、台塑集團、經濟部技術處專館等攤位參觀並加油打氣。

蕭副總統提到，她是台灣機能科技布料的忠實愛用者，包含今天全身上下，都是台灣本土MIT的科技布料，日前參展國慶外交晚宴所穿著的禮服，一樣採用台灣機能布料。她鼓勵大家經常把台灣布料穿在身上，帶到國際。

美國 關稅

相關新聞

明年預算轉呈赤字 財政陷崩潰險境

115年度中央政府總預算案已於8月底送請立法院審議。由於年度預算案轉呈赤字，加上韌性特別條例5,700億元、追加預算81...

美參院通過國防授權法案 台美無人機合作浮上檯面

美國參議院通過年度國防授權法案（NDAA），該法案「強烈建議」台美雙方共同研發及生產無人機，也指示美國防部與台灣合作制定...

陸稀土管制 影響產業

中國大陸擴大稀土出口管制，在產業界掀起風暴，經濟部長龔明鑫昨（13）日坦言：「對台灣無人機產業影響會比較明顯」。業內認為...

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

華南永昌投信推出全新ETF「009808 華南永昌優選50」，主打精選具長期競爭優勢與穩健獲利能力的「護城河企業」，結合AI與半導體成長趨勢，打造兼具防禦力與成長性的核心投資工具，適合長期佈局的投資人

烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討...

烏山頭光電板惹議 經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影...

