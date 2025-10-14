副總統：不會讓紡織業孤軍奮戰 助研發轉型拓新市場

台北紡織展（TITAS）今天開幕，副總統蕭美琴表示，台灣紡織業正面臨中國產能過剩與美國關稅衝擊等雙面夾擊，政府理解大家所面臨的困境，不會讓產業孤軍奮戰，已推出各項支持方案，協助企業研發、轉型，開拓新的市場。

蕭副總統今天出席台北紡織展開幕典禮，她致詞時表示，紡織業是台灣最早在國際上打出品牌、建立信譽的產業之一，從早期的布料成衣代工，到現在世界頂尖的紡織品，MIT（台灣製造）已經成為紡織界高品質的保證，更是創新的代名詞。

她指出，台灣紡織業現在面臨困境，包括中國的產能過剩、低價銷售全球，以及來自美國的關稅壓力。政府理解大家面臨的困境，積極持續與美方對話及溝通，希望能夠獲得對台灣更合理、更具競爭力的解決方案。

蕭副總統強調，紡織業在全球工業革命中扮演一開始的領頭羊角色，也是包含機械、工具等許多產業發展的帶動引擎，經過數百年來一路到今天，紡織業依然是全球產業關鍵一環，但過程中要生存下來，必須不斷轉變步伐，與科技、現代人的需求結合。

蕭副總統認為，今年台北紡織展的3大主題永續環保、機能應用，與智慧製造，反映出台灣紡織業不斷創新與演變。台灣紡織業不再只是傳統產業，要導入更多新科技，結合台灣的科技強項，展現跨領域的優勢。

蕭副總統隨後前往儒鴻、力麗集團、昊紡、遠東新、台塑集團、經濟部技術處專館等攤位參觀並加油打氣。

蕭副總統提到，她是台灣機能科技布料的忠實愛用者，包含今天全身上下，都是台灣本土MIT的科技布料，日前參展國慶外交晚宴所穿著的禮服，一樣採用台灣機能布料。她鼓勵大家經常把台灣布料穿在身上，帶到國際。