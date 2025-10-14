社宅13萬戶何時核定？ 卓榮泰：賴總統任內努力達成

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

對於很多年輕人關心社宅新建13萬戶的部分，何時核定、行政院預計核定幾戶，行政院長卓榮泰14日表示，等把法令配備好之後，就會公布準確的數字；13萬戶社宅的政見，在賴清德總統任期內，政院會努力達成。

卓榮泰今赴立法院進行施政報告並備詢。

民眾黨立委黃國昌質詢時提及，賴總統選前政見為包租代管17萬戶、新建13萬戶、租金補貼10萬戶以上，正在進行中以及答應要做但還沒做的加起來100萬戶。很多年輕人關心，新建13萬戶的部分，何時要核定？行政院決定要核定幾戶？

內政部長劉世芳答詢時表示，目前為止，內政部住都中心加上一部分的地方政府，決標戶數接近2千戶左右。

黃國昌詢問，這些都是前總統蔡英文時期核定的社宅嗎？劉世芳解釋，沒有，2025年社會住宅新建工程預算共編列418億元，執行了129案，目前為止已經支用290億元，也就是支用率七成左右。

對於行政院預計核定幾戶，卓榮泰回應，待法令配備好之後，政院就會公布準確的數字，不會拖；賴總統政見要新建13萬戶社宅，在賴總統任期內，政院會努力達成。

