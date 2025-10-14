聽新聞
韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
繼台南烏山頭水庫光電板疑慮，國民黨立委陳菁徽昨指鳳山水庫也蓋起光電板，高雄市府經發局則說，指是由時任高雄市長韓國瑜2019年5月發函同意籌設許可。陳菁徽今天指，鳳山水庫太陽光電廠招標案為2018年4月19日，同年開標、2020年興建、同年啟用，都在時任高雄市長陳菊、高雄市長陳其邁任內。

陳菁徽表示，對高雄市政府用一紙公文，便將鳳山水庫光電板責任全推給韓國瑜深感遺憾。鳳山水庫太陽光電廠招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，在陳菊任內；且據鳳山水庫太陽能光電場始建時間2020年8月24日、同年12月21日啟用，是在陳其邁任內。

「長期執政的民進黨，勇於面對民怨反彈，積極處理讓民眾安心用水比較實在。」陳菁徽指出，審計部在2019年度針對「太陽光電第4期計畫」執行情形提出相關建議，包含未能充分了解當地民眾、地方政府等民情，且中央未建立起環境檢核相關機制，與民眾參與溝通平台等，都是必須改善問題。

陳菁徽認為，環境部長彭啟明近日也表示，將會研擬浮動式光電板納入環評，這都表示浮動式太陽光電對於環境確實造成一定的衝擊。

此外，經濟部長與農業部長在10月13日質詢，回應民進黨立委陳亭妃時說，「只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何光電執照。」陳菁徽說，同樣的標準呼籲高雄市府、陳其邁，公開宣示高雄市政府的土地我來守護，高雄市不要會破壞環境的太陽光電板。

烏山頭水庫 陳菁徽 韓國瑜 陳菊 陳其邁

