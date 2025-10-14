大阪世博TECH WORLD館圓滿謝幕 為台灣爭取最大榮譽

4月13日開幕的2025年世界博覽會（大阪世博）昨天結束184天展期。玉山科技公司推出的TECH WORLD館（簡稱TW館）吸引超過110萬人次進館，為台灣爭取了最大的榮譽和露出，昨晚舉行閉館儀式時，名譽會長黃志芳以一句「圓滿謝幕不是結束，而是延續」為全場作結。

TW館13日晚間舉辦「息」燈儀式，這是取象徵圓滿落幕的「停息、謝幕」之意，非熄滅之熄的意思。在黃志芳與館長邱揮立及全體工作人員的見證下，為期184天的世博旅程畫下圓滿句點。當展館燈光緩緩歇停，全場人員互相擁抱，掌聲與笑聲交織成最溫暖的樂章。

黃志芳帶著所有工作人員進行館內最後巡禮，走訪館內的生命劇場、自然劇場與未來劇場這3座沉浸式體驗的劇場，來到生命劇場一樓發表感言說：「雖然展館正式閉幕，但『共好』精神將繼續在世界各地延伸、閃耀。」

黃志芳說，「這6個月來，我們除了在TW館呈現台灣最美的風土人情與科技，4月22日TW開幕典禮雲門精釆的表演、8月8日Pavilion Day表演團體「山海天光」震撼人心的表演，還有6個月間許多館前精釆的表演活動，都串成一篇篇精釆的樂章，再加上同事平日用心經營的館際交流，為台灣的國民外交寫下最好的篇章。」

他表示，「TW館所倡導的共好精神，人與自然、人與人、人與科技共好，共同構築人類未來美好的生活，不但切合本屆世博的主題，也是現在這個動盪時代最需要的精神，相信藉由TW館的參與，我們為這次世博做出了很有意義的貢獻。」

黃志芳表示，這次世博團隊肩負光榮神聖的使命，就是在國家困難的國際處境中，在世博這個全球國家軟力競賽的大舞台為台灣爭取最大的榮譽和露出。

「在我們的努力下，TW館開展沒多久，就成為世博的熱門館，門口永遠是大排長龍。這6個月來我們所受到的來自國際、日本、台灣國內民眾、貴賓、政治領袖、意見領袖、網紅的肯定和讚美不計其數，很多國人專程來參觀後，感動不已，更有人一進館、生命劇場音樂響起時就淚流滿面。」

他說，「TW館已成為台灣當下超越各種紛爭，在海外凝聚國人向心力的最好的平台。經由TW館，我們在世博向世界詮釋了『台灣，那一個小小多山的國家』，是何等的美麗，是何等偉大。」

黃志芳強調，「未來，TW館的精神會繼續存在於我們每一個人身上。相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

黃志芳與邱揮立特別感謝展館第一線的導覽員、警衛、清潔隊，以及長期支援展演運行的工程團隊，並頒發感謝狀。他也提及遠在台灣持續協助的幕後團隊，並強調「正因為有大家的專業與熱情，TW館才能讓世界看見台灣。」

TW館自4月13日以來，透過生命劇場、自然劇場與未來劇場三大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，吸引超過110萬名觀眾走入體驗，今年9月更以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

2025大阪世博海外推廣課代理課長松田博和在世博擔任志工的台灣網紅Nobu（宣宏）特別來參與TW館的「息燈儀式」。松田說：「我有時導覽外國媒體參觀世博展館，每次都會推薦TW館，因為這TW館有4個樓層，面積很大，展演的內容也非常好，大家觀賞了都很非常感動。場館有生命、自然、未來這3個主題，內容精彩，令人永遠難忘。」

TW館總計接待來自逾60個國家的官方與貴賓團代表逾4000人次，並舉辦逾300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現台灣的創意與文化能量，廣受好評。