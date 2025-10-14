聽新聞
能源政策衝擊競爭力 半導體業3建言

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）昨天直指台灣能源政策路徑，出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。ＴＳＩＡ並針對能源轉型過程中，產業所面臨的困境與挑戰，提出三大建議，包括應提高供電穩定性、強化低碳能源供給及檢討綠能法規不合理限制。

供電穩電一直是半導體業者心聲，ＴＳＩＡ此次罕見針對台灣能源議題，提出台灣能源政策發展路徑「出現諸多問題」，顯見台灣供電環境已挑動半導體業敏感神經。

ＴＳＩＡ首先建議提高供電穩定性，包括推動高用電區域的「電廠直供」、全面導入智慧電網，應用ＡＩ與感測器進行即時監控與預測性調度，並建議制定國家級儲能指引，於科學園區及產業聚落建置大型儲能系統，以及重新盤點抽蓄水力潛能以提供中長期支撐。

強化低碳能源供給方面，ＴＳＩＡ建議釋出閒置土地資源，優先建置國有光電案場；建立一致且透明的審查架構，提升投資可預期性。此外，推動多元低碳能源方案；加速碳捕存設施導入，確保於二○三五年前全面實施；並針對高電價用戶提供專屬低碳電力結構。

檢討綠能法規不合理限制方面，ＴＳＩＡ建議允許餘電「電證分離」；維持既有時間區段結算方式，避免十五分鐘即時媒合造成更嚴重的餘電問題；允許電證分離讓企業更有彈性達成中長期碳管理目標；不應無預警調漲或取消轉供優惠。

綠能源 供電 減碳 半導體

