起風了？陳亭妃籲中央「不再核准光電板」臉書驟現逾千留言撻伐

台南市烏山頭水庫日前傳出清潔人員使用藥水清洗光電板，引發討論，民進黨立委陳亭妃今天在立法院呼籲經濟部、農業部應落實將光電板清洗監測資料公開以消弭民間疑慮，並且要求中央未來未經地方政府同意下「不得核准水庫設置光電板」。就在陳亭妃稍早分享質詢重點於臉書後，該篇文章下方快速湧入逾千則留言，其中不乏大量抨擊「配合藍白」等撻伐內容。

經常針砭時政的知名醫師蘇一峰日前在臉書指控，烏山頭水庫上方的光電板疑似有清潔人員使用藥水清洗，最後還不忘諷刺「最後給最死忠的台南人喝」。身兼民進黨台南市黨部主委的民進黨立委郭國文11日搶先為業者發聲，批評特定人士冷飯熱炒、惡意造謠，同時宣布「業者已提告抹黑文」。

有意角逐2026年台南市長選戰的國民黨立委謝龍介則回擊「我是不能問嗎？」同時指出光電板若僅使用水庫水清洗，可能洗不乾淨導致發電效能遞減，因此一定會用藥劑。

陳亭妃今天在立法院經濟委員會手持民眾陳情書，就烏山頭水庫光電板爭議「4問」經濟部、農業部等中央部會，包含針對「清潔劑清洗光電板若為錯假訊息」應公開相關檢測報告消弭民間疑慮、中央政府在未經地方政府同意下應依現行法規不得核准水庫的光電執照、目前烏山頭水庫光電板租賃9年11月契約期滿後不再續約、光電板廠商星曄綠能股份有限公司作為台灣汽電共生「孫公司」應順應民意評估撤除光電板等；主管機關亦有相關正面回應。

陳亭妃稍早在臉書發布質詢重點摘要後，數小時內湧入大量負面留言，且多數留言不約而同具有相似或重複內容，包含「大家都在澄清謠言就妳出來幫倒忙」、「你要這樣跟藍白玩光電題材？」、「跟著草起舞？」、「妳還是別選了」、「太陽能板就是沒有問題」、「為什麼扯後腿？」等撻伐聲音。

綠營人士表示，陳亭妃似乎是觸碰到「不能碰的議題」，該文下方逾千則留言數，與其他貼文數十至百餘的留言數明顯不成比例，異常風向有想像空間；另一方面，逾千的負面留言同時，卻有逾2000的翻倍按讚數，似乎也意味著光電板的議題，獲得為數更多的民意默默支持。

該人士說，不僅如此，自蘇一峰昨天再次發文宣稱「全國環境水質監測資訊網」下載的報告書中並未檢驗清潔劑（界面活性劑）項目後，該頁面如今已顯示「找不到頁面」畫面，顯示台南的光電板議題，猶如潘朵拉的盒子，各方角力波濤洶湧、一觸即發。