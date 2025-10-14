聽新聞
0:00 / 0:00

烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討論。環境部長彭啓明接受本報採訪透露，環境部已準備將浮動式光電開發納入應實施環評項目，至於多大的開發面積必須環評，仍須討論。

今年一月十六日，環境部修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，其中，針對太陽光電發電系統的設置，除原有位於重要濕地者應實施環評外，增訂位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、國有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上，符合前開規定者應實施環評。

彭啓明指出，從去年開始，浮動式光電開發案在其他國家已陸續有環評等機制把關，環境部也已經準備把浮動式光電開發納入應實施環評項目中。此外，今年丹娜絲颱風對嘉義等地的滯洪池光電案場造成嚴重損壞，現階段也在參考國際案例，看是否滯洪池的光電開發也需要環評。

彭啓明透露，經濟部有反映，如果面積過小，且開發量體不大的光電案也要環評，會導致沒人願意投資，甚至會阻礙再生能源的發展目標。但站在環境保護主管機關來看，能源開發的環評當然越嚴格越好，會和能源署積極討論。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，如果水庫的光電板也遭颱風損壞，沉入湖底的事業廢棄物無法打撈起來，就會是很大的風險。台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，光電開發案都應該要有環評。

台灣公民參與協會理事粘麗玉指出，許多水庫都是野生動物保護區和生態敏感區，如果涉及到這些區域，那就不應該開發。

彭啟明 烏山頭水庫 環團 光電板

延伸閱讀

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

馬太鞍堰塞湖溢流砂土達2千萬立方公尺 彭啓明公布處理方式

回響／亂丟菸蒂案件年增4000件 彭啓明：研擬三大作戰計畫

相關新聞

能源政策衝擊競爭力 半導體業3建言

台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）昨天直指台灣能源政策路徑，出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。ＴＳＩＡ並針對能源轉型過程...

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

華南永昌投信推出全新ETF「009808 華南永昌優選50」，主打精選具長期競爭優勢與穩健獲利能力的「護城河企業」，結合AI與半導體成長趨勢，打造兼具防禦力與成長性的核心投資工具，適合長期佈局的投資人

烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討...

烏山頭光電板惹議！經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影...

起風了？陳亭妃籲中央「不再核准光電板」臉書驟現逾千留言撻伐

台南市烏山頭水庫日前傳出清潔人員使用藥水清洗光電板，引發討論，民進黨立委陳亭妃今天在立法院呼籲經濟部、農業部應落實將光電...

台灣機械前三季出口232.59億美元、年增6.6% 全年出口拚5%成長

台灣機械公會13日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季整體產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。