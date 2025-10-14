聽新聞
烏山頭光電板惹議！經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

聯合報／ 記者李柏澔林海徐白櫻／連線報導
烏山頭水庫被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，立委要求未來地方政府若不同意，就不應核准水庫光電執照。圖／取自台南市政府官網
烏山頭水庫被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，立委要求未來地方政府若不同意，就不應核准水庫光電執照。圖／取自台南市政府官網

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影響水質。立委要求未來地方政府若不同意，就不應再核准任何水庫上的光電執照。經濟部長龔明鑫稱，在疑慮解除前暫緩審查。

立委陳亭妃昨質詢時指出，水庫的浮動式光電板已經引起這麼多的爭議，要求只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何水庫上的光電執照。另也要求，烏山頭水庫的光電板是在二○二二年完成，依照租賃合約的時間只有九年十一個月，農田水利署應承諾期滿就不再續租。

農業部長陳駿季說，灌溉用水質部分，每年水質檢測五次，目前都沒有單位反映水質有問題，清潔劑成分含磷，使用的話絕對檢測得出來。

經濟部長龔明鑫表示，針對民眾有疑慮的清洗方式，承諾會加強監督，另地方政府若沒有核准浮動式光電案的開發，就不會允許，外界對水庫水面型光電疑慮未解，水庫設置光電板案場的審查會暫緩。

但被問及是否接下來會考慮修法，不准在水庫設置光電板，龔明鑫指出，程序上原本就是地方政府同意後才會送到經濟部審查，若地方政府的第一關都沒過，就不會審查。他也說，若是地方政府同意，而大家仍有疑慮，那在疑慮解除以前經濟部也會暫緩審查。

目前水庫型光電案場只有烏山頭水庫二期一案，且由於地方政府未有同意函，經濟部已同意暫緩推動烏山頭水庫二期，未納入光電設置案場計算。

經濟部指出，無論是烏山頭水庫或其他水面型光電設置，都未有因鋪設光電板而有汙染情形，農業部農水署的網站已經公布檢測資訊，期盼各界對於光電的評論基於事實。

烏山頭水庫鋪設光電板，高雄鳳山、阿公店水庫也有類似情形。立委陳菁徽質疑，鳳山水庫曾是重要濕地，如今卻被鋼架與鏡面板取代，為何無須環評，說蓋就蓋。

高市經發局表示，此案是韓國瑜市長任內發函同意籌設許可；自來水公司七區管理處回應，定期檢驗水庫水質，符合相關原水水質規範。

