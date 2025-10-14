快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

陸稀土管制 影響產業

經濟日報／ 記者余弦妙李珣瑛／台北、新竹報導

中國大陸擴大稀土出口管制，在產業界掀起風暴，經濟部長龔明鑫昨（13）日坦言：「對台灣無人機產業影響會比較明顯」。業內認為，交期恐延長、價格也恐上漲。

不具名的本土無人機大廠指出，大陸管制稀土出口，首當其衝的是電池及馬達，尤其電池採用的隔絕材料等。業者表示，無人機採用的高階晶片通常備有較多庫存。因此，一旦大陸擴大稀土出口管制，電池與馬達會率先受到影響，其交貨期將會延長，並且推升單價持續上漲。

龔明鑫指出，此次大陸管制的中重稀土主要涉及釤、鋱、鏑等永磁材料，這些是高速馬達的關鍵原料，對無人機等產業的影響會比較明顯。至於半導體製程所需的稀土類別與此次限制項目並不相同，因此「影響可控」。

龔明鑫指出，台灣半導體產業的稀土需求多屬間接採購，「中國進口比重較低，因此直接影響有限」。

稀土 電池

延伸閱讀

經部盼評論基於事實...水庫及淨水廠經水質檢驗 未因設置光電板而異常

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

相關新聞

烏山頭光電板惹議 經長：疑慮未解前暫緩審查浮動式光電

烏山頭水庫有十一點五公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，經濟部能源署澄清，契約規定須以清水清洗，並不影...

烏山頭光電板惹議 彭啓明：浮動式光電擬納入環評

近日台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等，未來浮動式太陽光電開發是否需要環評也引起討...

明年預算轉呈赤字 財政陷崩潰險境

115年度中央政府總預算案已於8月底送請立法院審議。由於年度預算案轉呈赤字，加上韌性特別條例5,700億元、追加預算81...

美參院通過國防授權法案 台美無人機合作浮上檯面

美國參議院通過年度國防授權法案（NDAA），該法案「強烈建議」台美雙方共同研發及生產無人機，也指示美國防部與台灣合作制定...

陸稀土管制 影響產業

中國大陸擴大稀土出口管制，在產業界掀起風暴，經濟部長龔明鑫昨（13）日坦言：「對台灣無人機產業影響會比較明顯」。業內認為...

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

華南永昌投信推出全新ETF「009808 華南永昌優選50」，主打精選具長期競爭優勢與穩健獲利能力的「護城河企業」，結合AI與半導體成長趨勢，打造兼具防禦力與成長性的核心投資工具，適合長期佈局的投資人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。