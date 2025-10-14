陸稀土管制 影響產業

中國大陸擴大稀土出口管制，在產業界掀起風暴，經濟部長龔明鑫昨（13）日坦言：「對台灣無人機產業影響會比較明顯」。業內認為，交期恐延長、價格也恐上漲。

不具名的本土無人機大廠指出，大陸管制稀土出口，首當其衝的是電池及馬達，尤其電池採用的隔絕材料等。業者表示，無人機採用的高階晶片通常備有較多庫存。因此，一旦大陸擴大稀土出口管制，電池與馬達會率先受到影響，其交貨期將會延長，並且推升單價持續上漲。

龔明鑫指出，此次大陸管制的中重稀土主要涉及釤、鋱、鏑等永磁材料，這些是高速馬達的關鍵原料，對無人機等產業的影響會比較明顯。至於半導體製程所需的稀土類別與此次限制項目並不相同，因此「影響可控」。

龔明鑫指出，台灣半導體產業的稀土需求多屬間接採購，「中國進口比重較低，因此直接影響有限」。