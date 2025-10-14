美參院通過國防授權法案 台美無人機合作浮上檯面

美國參議院通過年度國防授權法案（NDAA），該法案「強烈建議」台美雙方共同研發及生產無人機，也指示美國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力。業內認為，這象徵台美無人機合作正式檯面化。

對此，無人機台鏈都表示，將配合政府與國家的計畫，而稍早在台美無人機相關合作上已經全面啟動，也將逐步推進。國內指標業者包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）等均各有實績有具備製造與開發能力，已就戰鬥位置。

美台國防產業夥伴關係方面，法案指出，國防部部長應在國防部的「國防創新單位」與台灣適當對口單位之間建立夥伴關係，以擴大美台國防技術公司的市場機會，及強化台灣國防產業基礎。

無人機大廠雷虎科技評估，此法案對台灣整體無人載具業務將迎來正面影響，後續撥款法案進展及雷虎參展美國陸軍展（AUSA）情況，該公司樂觀看待。

航太龍頭漢翔雖不願對此發表看法，不過台美航太、無人機擴大合作，已如火如荼展開，美方除了要求赴美設廠外，近期正積極評估在台灣另外設立零組件生產與整機廠。

台鏈業者指出，NDAA明確指示美國國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機（drones）與反無人機能力。這不僅涵蓋無人機系統開發，還包括評估台灣關鍵數位基礎設施並提出強化方案，為台灣廠商開啟實質技術轉移與生產訂單管道。其中，雷虎的Overkill FPV無人機系統及SeaShark 800無人快艇系列，正好契合此合作框架。

雷虎表示，13日在美國華盛頓登場的美國陸軍展AUSA展會上，雷虎已透過實機展示及高曝光宣傳（如巨型海報及台灣國旗），成功吸引美軍及盟邦注意。（國際中心、記者宋健生、黃淑惠、李珣瑛）