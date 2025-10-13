台灣機械前三季出口232.59億美元、年增6.6% 全年出口拚5%成長

台灣機械公會13日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季整體產業景氣仍不明朗，但在半導體與電子產業需求帶動下，全年出口應可力拚5%以上增長，有望保住兆元產業。

不過，工具機前三季出口金額僅15.22億美元、年減6.4%，整體來看，工具機產業仍受到全球不確定因素影響，市場訂單趨於保守。

今年前三季機械出口值前三大，依序為：檢量測設備40.67億美元、占比17.5%，較去年同期成長14.2%；電子設備37.98億美元、占比16.3%，較去年同期成長3.0%；工具機15.22億美元、占比6.5%，較去年同期減少6.4%。

前三季機械出口國前三大，則為美國61.11億美元、占比26.3%；中國大陸52.95億美元、占比22.8%；日本17.76億美元、占比7.6%。

莊大立指出，9月機械出口26.47億美元、年增9.4%，且自今年2月起已連續8個月呈現正成長。目前，美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，累計前三季台灣對美國出口增長13%，對中國大陸出口增長4.3%。

受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月對美國出口成長19%，6月出口成長23.6%，7月出口成長14.8%，8月則因對等關稅啟動實施，出口成長幅度明顯下滑、只成長7.6%，9月出口轉下滑0.9%。

工具機出口美國亦受到對等關稅實施影響，5月對美國出口成長17.1%，6月出口成長57.4%，7月對美國出口轉為下滑26.4%，8月出口下滑幅度更達32.1%，9月出口亦下滑19.9%。

但相對美國關稅影響，新台幣匯率影響程度更為嚴重，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，分析自2021年起至今年10月8日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值7.4%，日圓貶幅卻高達48.1%，兩者相差近41%。

莊大立坦言，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失，尤其對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

反觀今年前三季機械進口值499.29億美元、年增50.8%；其中，受惠於日圓貶值，日本穩居台灣機械最大進口國，進口金額達96.15億美元、占比19.3%。