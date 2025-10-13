供電環境挑戰半導體業敏感神經 TSIA向政府提三大建議

台灣半導體產業協會（TSIA）今（13）日直指台灣能源政策路徑，出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。並針對能源轉型過程中，產業所面臨的困境與挑戰，提出三大建議，包括應提高供電穩定性、強化低碳能源供給及檢討綠能法規不合理限制。

供電穩電一直是半導體業者心聲，TSIA此次罕見針對台灣能源議題，直球提出台灣能源政策發展路徑「出現諸多問題」，顯見台灣供電環境已挑動半導體業敏感神經。

TSIA發布新聞稿，就率先建議提高供電穩定性。建議推動高用電區域的「電廠直供」、全面導入智慧電網，應用AI與感測器進行即時監控與預測性調度。

TSIA並建議制定國家級儲能指引，於科學園區及產業聚落建置大型儲能系統，形成區域微電網。建立透明績效指標，公開電力異常件數與改善進度。重新盤點抽蓄水力潛能以提供中長期支撐。

強化低碳能源供給方面，TSIA建議釋出閒置土地資源，優先建置國有光電案場。建立一致且透明的審查架構，提升投資可預期性。成立行政院級專案辦公室，統合跨部會協作。

TSIA並建議推動多元低碳能源方案。公告每十年期電力排碳係數預測。加速碳捕存設施導入，確保於2035年前全面實施。針對高電價用戶提供專屬低碳電力結構。

TSIA並建議檢討綠能法規不合理限制，允許餘電「電證分離」。維持既有時間區段結算方式，避免15分鐘即時媒合造成更嚴重的餘電問題。允許電證分離讓企業更有彈性達成中長期碳管理目標。不應無預警調漲或取消轉供優惠。

最後TSIA並籲請政府參酌建議，兼顧基礎建設強化與法規制度改革，以長遠視野和務實作法推動能源轉型，確保產業國際競爭力，邁向低碳永續的未來。