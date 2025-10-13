聽新聞
不只烏山頭…鳳山水庫也蓋光電板 陳菁徽質疑為何免環評
台南烏山頭水庫鋪設光電板引起外界憂心，高雄鳳山、阿公店水庫也有類似情形。立委陳菁徽接獲市民投訴後到場勘查，她說，無法接受生態多樣、鳥禽棲地的重要濕地變成一大面鏡片反光的發電廠。
高市經發局表示，鳳山水庫光電板是2019年5月由當時市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委問政應該先釐清事實。
鳳山水庫原水取自東港溪，先經原水前處理場處理再導入鳳山水庫，以供應工業用水為主，但在2021年高雄缺水時曾一度供應民生用水。
陳菁徽質疑，鳳山水庫曾是重要濕地，一級保育類猛禽如遊隼與白尾海雕都曾在此棲息，如今卻被鋼架與鏡面板取代，為何無須環評，說蓋就蓋；我們要的能源轉型，應該是和自然共生、與土地共榮，而不是用破壞環境換取支撐錯誤能源政策的籌碼。
自來水公司七區管理處表示，鳳山水庫未列入重要濕地，2020年經台電公司規畫施作浮動式太陽光電。為確保水質安全，清洗時要求以水庫水源清洗，水公司會定期檢驗水庫水質，台電也委外半年檢驗一次，經檢驗水質穩定，皆符合原水水質規範。
經發局表示，鳳山水庫光電案非屬水汙染防治法列管之事業種類，光電板設置地點亦非屬公告劃定水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內之地區等。
此外，阿公店水庫集水區面積31.87平方公里，主要供應農業用水、少部分提供自來水公司當民生用水，2017年、2019年分兩期工程架設光電板，以清水清洗，使用年限若到也有回收機制。
南區水資源分署表示，旺萊溪匯流口、濁水溪匯流口、取水塔取水口、月眉堰及太陽能光電板區設置5個監測站，另有集水區2處測點，皆符合自來水及簡易自來水之飲用水水源標準。
