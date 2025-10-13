不容光電產業被抹黑 七大公會明齊挺身而出給真相

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台南「烏山頭水庫光電板」清洗，近日引發部分民眾擔心自來水安全。圖／取自台南市政府官網
台南「烏山頭水庫光電板」清洗，近日引發部分民眾擔心自來水安全。圖／取自台南市政府官網

近來太陽光電產業飽受無情的網路謠言與不實的截圖所困，從7月的丹娜絲颱風到日前的烏山頭水庫洗面板事件，業者遭受了前所未有的汙名化重擊。為釐清事件始末及還原真相，包括中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會等七大公會明天將舉行聯合舉行記者會，證明光電板清洗絕無毒。

七大公會今日指出，正當全球如火如荼的發展太陽能之際，台灣也正處於能源轉型與淨零排碳的關鍵時刻，太陽光電作為全球公認最潔淨、最具前瞻性的能源，承載著台灣半導體競爭力、國家安全與環境永續的重大責任。

七大公會說，他們的心聲是來自台灣第一線40萬名光電工作者的吶喊。他們擁有專業與熱情，卻被貼上「生態環境破壞者」的標籤，淪為「過街老鼠」，士氣與專業遭受嚴重打擊。這種惡意抹黑，不僅傷害了產業，更中斷了國家邁向永續發展、能源轉型的步伐。

公會強調，光電產業斷不能容許光明被黑暗所淹沒。七大光電協會必須站出來共同發聲，也邀請元晶光電與星能能源在現場為各位解說光電板的清洗流程與事件始末。

為了捍衛太陽光電產業的清白，為了給予奮鬥中的光電人一個友善發展的空間，包括中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國商業總會能源產業推動委員會、太陽光電暨儲能品質安全協會等七大太陽光電產業公協會決定聯合挺身而出，懇請社會大眾和媒體朋友，放下偏見，看見真相。

