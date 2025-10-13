快訊

海外投行預期台灣GDP成長5.3% 韓媒：半導體影響

中央社／ 首爾13日專電
半導體示意圖。圖／ingimage
半導體示意圖。圖／ingimage

8間主要海外投資銀行預期台灣今年GDP成長率落在5.3%，與落在1%以下的韓國形成鮮明對比，韓媒指出，主要是台積電在半導體出口的表現亮眼，在美國對等關稅上也占有優勢。

韓媒每日經濟引述韓國國際金融中心報導，8間主要海外投資銀行截至9月底為止，平均預期台灣今年GDP成長率為5.3％，較8月底高出0.8個百分點，但對韓國的預期仍維持在1％以下。

報導指出，以台積電為首的台灣半導體對美國出口預期在人工智慧熱潮極高性能半導體需求成長的推動下大幅成長。事實上，台灣半導體8月對美出口額首次超越韓國，台灣半導體出口的榮景使投行在短短一個月內上調預期。

野村證券對台灣GDP成長率預期最高，達到6.2%，野村證券的經濟學者朴正宇（音譯）指出，在美國對各國課徵對等關稅的狀況下，台灣也相對占有優勢。

他說明，美國對台灣課徵的對等關稅稅率雖是20%，高於韓國的15％，但被豁免的半導體及資通訊等科技產品占比達6成，實質稅率推算大概落在7到9％左右。

在此成長力道挹注之下，台灣今年人均GDP預估達3萬8066美元，高於韓國的3萬7430美元。

海外投行預期台灣GDP成長5.3% 韓媒：半導體影響

