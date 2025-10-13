鳳山水庫設光電 經部：未列重要濕地、水質檢測達標

中央社／ 台北13日電

有立委質疑鳳山水庫設置水面型光電，經濟部說明，水面型光電不占用土地，是水域多元利用的常見做法，國際案例多。至於鳳山水庫屬未列入重要濕地，屬於工業用水庫，所設光電僅占水庫面積約2%，且定期水質檢測均符合標準。

經濟部說明，水面型光電不占用土地，不影響蓄水功能，還能減少水分蒸發並減緩藻類生長，是水域多元利用的常見做法，國際上水面型光電設置案例非常多，並非台灣獨有，包括英國、美國、日本、韓國、中國、新加坡等國，皆在水庫、湖泊等水面上設置光電，監測結果顯示均不影響水庫水質。

為穩定大高雄地區的工業區供水，鳳山水庫未列入重要濕地，且屬工業用水庫，所設置水面型太陽光電，占水庫面積約2%，且定期進行水質檢測，所有數據均符合標準。

根據能源署盤點，目前全台有6座水庫設置水面型光電，包括阿公店水庫、內埔子水庫、鹽水埤水庫、金湖水庫、鳳山水庫、烏山頭水庫。

水庫 太陽光電

延伸閱讀

烏山頭水庫光電案爭議延燒 「比讚」照引爆藍綠民代互槓

經部盼評論基於事實...水庫及淨水廠經水質檢驗 未因設置光電板而異常

水庫光電板引疑慮 陳亭妃要中央：不再核准台南4座水庫光電執照

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

相關新聞

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

華南永昌投信推出全新ETF「009808 華南永昌優選50」，主打精選具長期競爭優勢與穩健獲利能力的「護城河企業」，結合AI與半導體成長趨勢，打造兼具防禦力與成長性的核心投資工具，適合長期佈局的投資人

起風了？陳亭妃籲中央「不再核准光電板」臉書驟現逾千留言撻伐

台南市烏山頭水庫日前傳出清潔人員使用藥水清洗光電板，引發討論，民進黨立委陳亭妃今天在立法院呼籲經濟部、農業部應落實將光電...

台灣機械前三季出口232.59億美元、年增6.6% 全年出口拚5%成長

台灣機械公會13日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季整體產...

供電環境挑戰半導體業敏感神經 TSIA向政府提三大建議

台灣半導體產業協會（TSIA）今（13）日直指台灣能源政策路徑，出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。並針對能源轉型過程...

不只烏山頭…鳳山水庫也蓋光電板 陳菁徽質疑為何免環評

台南烏山頭水庫鋪設光電板引起外界憂心，高雄鳳山、阿公店水庫也有類似情形。立委陳菁徽接獲市民投訴後到場勘查，她說，無法接受...

不容光電產業被抹黑 七大公會明齊挺身而出給真相

近來太陽光電產業飽受無情的網路謠言與不實的截圖所困，從7月的丹娜絲颱風到日前的烏山頭水庫洗面板事件，業者遭受了前所未有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。