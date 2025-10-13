烏山頭水庫光電案爭議延燒 「比讚」照引爆藍綠民代互槓

台南烏山頭水庫太陽光電板近期因媒體曝光空拍照，不僅引發各界疑慮，更掀起藍綠政治攻防，民進黨立委郭國文今在臉書點名，國民黨市議員蔡育輝7月曾在烏山頭水庫光電板前比讚，如今卻開始洗風向；對此，蔡育輝回應，颱風後前往關心水庫太陽能板，並非為光電案背書，卻遭郭國文斷章取義、刻意抹黑，「非常沒水準！」。

郭國文近期不斷在臉書為烏山頭水庫光電系統澄清相關訊息，今早又在臉書發文，以「國民黨蔡育輝想洗風向，但有照片證明你覺得烏山頭光電板『讚』！」為題，內容提及蔡育輝把自己形塑成從頭到尾都反對水庫設置光電板，但7月市議會考察時在烏山頭水庫光電板前比讚，肯定光電板的安全性。

郭國文更痛批，7月比讚後，蔡育輝日前開始洗風向，先說要停止二期，又說要撤掉光電板，為了帶風向而改變立場，「就是有這種惡質政客在引起民眾恐慌」。

蔡育輝則回應，該照片為市議會財經委員會與市府經發局等相關單位，在颱風後前往烏山頭水庫視察颱風災損，比讚純粹是因同事們難得相聚留念，僅僅是合照手勢，並非為光電案背書，然而卻遭郭國文斷章取義，刻意抹黑，「非常沒水準！」。