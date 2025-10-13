烏山頭水庫光電案爭議延燒 「比讚」照引爆藍綠民代互槓

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委郭國文今在臉書點名國民黨市議員蔡育輝曾在烏山頭水庫光電板前比讚，如今卻開始洗風向，對此，蔡育輝回應，風災後前往烏山頭水庫視察災損，比讚僅僅是合照手勢，卻遭斷章取義，刻意抹黑，「非常沒水準！」。圖／取自立委郭國文臉書
台南烏山頭水庫太陽光電板近期因媒體曝光空拍照，不僅引發各界疑慮，更掀起藍綠政治攻防，民進黨立委郭國文今在臉書點名，國民黨市議員蔡育輝7月曾在烏山頭水庫光電板前比讚，如今卻開始洗風向；對此，蔡育輝回應，颱風後前往關心水庫太陽能板，並非為光電案背書，卻遭郭國文斷章取義、刻意抹黑，「非常沒水準！」。

郭國文近期不斷在臉書為烏山頭水庫光電系統澄清相關訊息，今早又在臉書發文，以「國民黨蔡育輝想洗風向，但有照片證明你覺得烏山頭光電板『讚』！」為題，內容提及蔡育輝把自己形塑成從頭到尾都反對水庫設置光電板，但7月市議會考察時在烏山頭水庫光電板前比讚，肯定光電板的安全性。

郭國文更痛批，7月比讚後，蔡育輝日前開始洗風向，先說要停止二期，又說要撤掉光電板，為了帶風向而改變立場，「就是有這種惡質政客在引起民眾恐慌」。

蔡育輝則回應，該照片為市議會財經委員會與市府經發局等相關單位，在颱風後前往烏山頭水庫視察颱風災損，比讚純粹是因同事們難得相聚留念，僅僅是合照手勢，並非為光電案背書，然而卻遭郭國文斷章取義，刻意抹黑，「非常沒水準！」。

他反批，郭國文身為在地民意代表，竟不清楚烏山頭水庫是嘉南平原重要的民生及灌溉用水來源，不顧民生用水安全，更令人質疑其是否與光電業者有不當連結。藍綠雙方各執一詞，爭議持續延燒。

民進黨立委郭國文今在臉書點名國民黨市議員蔡育輝曾在烏山頭水庫光電板前比讚，如今卻開始洗風向，對此，蔡育輝回應，風災後前往烏山頭水庫視察災損，比讚僅僅是合照手勢，卻遭斷章取義，刻意抹黑，「非常沒水準！」。記者萬于甄／攝影
