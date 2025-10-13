聽新聞
網傳烏山頭水庫光電板藥水清洗 台汽電：已提告
網傳烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」一事，台汽電今天表示，已於今天上午派員至士林地方檢察署遞送刑事告訴狀，對造謠者提起告訴，亦再次呼籲各界切勿受不實謠言誤導。
台南烏山頭水庫設置水面光電設施近日掀起議論，針對不實言論散播，台灣汽電共生公司集團日前已透過公開實際用湖水清洗水庫光電板影片來澄清，並至麻豆分局六甲分駐所備案。
台汽電今天發布新聞稿表示，已於今天上午派員至台灣士林地方檢察署遞送刑事告訴狀提起告訴，並再次聲明，集團旗下公司於清洗烏山頭水庫光電板均直接汲取湖水進行沖洗，從未使用任何藥水或藥劑清洗，籲請各界人士及媒體勿再以訛傳訛。
針對本案除提刑事告訴外，台汽電指出，未來亦將研議配合提起附帶民事求償，求償所得的賠償款項，將悉數捐贈予台南地區弱勢團體。
