學習韓國如何靈活調整談贏川普 中經院請韓國專家16日傳授心法

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
美國總統川普發起關稅貿易戰，成為各國新挑戰。(歐新社)
川普關稅衝擊」成為近兩年各國的棘手功課，韓國談判模式獨樹一格，也為人稱道。中華經濟研究院特邀請韓國西江大學國際貿易教授許允（Heo Yoon），16日在中經院發表專題演講，分享韓國的國家貿易政策與對經濟安全的策略思維，供台灣參考並借鏡。

許允目前擔任韓國國家貿易政策諮詢會議（MOTIE）主席、國家經濟安全與外交諮詢會議（MOFA）主席。他是韓國國家貿易政策與經濟安全領域的重要決策顧問，並領導西江大學世界貿易研究所多年，對國際經濟政策與區域合作有深刻的研究與實務經驗。許允的研究成果廣見國際主流媒體與學術平台，涵蓋經濟安全、自由貿易區政策、東南亞區域整合以及貿易自由化效應等核心議題。

中經院指出，全球貿易局勢詭譎多變，美國總統川普的關稅政策與各國談判策略，成為國際經濟與政治角力的重要變數。面對這股「川普衝擊」，各國經濟體皆需在不確定性中尋求生存與突破，韓國長期處於中美兩大經濟體之間，對外貿易依存度極高，卻能在激烈的關稅談判與國際經濟安全挑戰中，靈活調整政策、維持競爭優勢。

這次研討會邀請許允分享專業洞見，提供與會者深入理解川普時代關稅政策背後的戰略思維，並從韓國的政策回應中汲取經驗，思考台灣與其他國家在未來全球經貿格局下的可能策略與因應之道。

中經院也特別邀請駐歐盟兼比利時前代表李淳與談，李淳原任中經院WTO及RTA資深副執行長，2023年1月借調外交部擔任政務次長，之後任駐歐盟兼比利時代表，剛卸任回台。16日將在研討會中，與許允共同討論當前貿易局勢。

活動訊息如下：

主辦單位：中華經濟研究院、政治大學台灣研究中心

協辦單位：中華財經策略協會

活動日期：2025年10月16日（星期四），10:00~12:00

活動地點：中華經濟研究院蔣碩傑會議廳（

參加對象：產、官、學、研及社會各界人士

大會語言：英文。活動全程以英文進行，未提供同步口譯設備

洽詢方式：（02）2735-6006轉104宋小姐、103莊小姐 ，中華經濟研究院財經策略中心

報名方式：線上報名（https://seminar.cier.edu.tw/Regfrm_1.asp?id=20251016

川普 關稅

