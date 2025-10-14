「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

華南永昌投信推出全新ETF「009808 華南永昌優選50」，主打精選具長期競爭優勢與穩健獲利能力的「護城河企業」，結合AI與半導體成長趨勢，打造兼具防禦力與成長性的核心投資工具，適合長期佈局的投資人。

精選護城河企業 建立長期投資堡壘

ETF009808追蹤「臺灣護城河概念優選50指數」，篩選出符合高流動性、穩定獲利、市值規模與價值創造力的50檔中大型個股。這些企業在產業競爭中具備明顯優勢，能維持長期超額報酬潛力，成為投資人穩健布局的重要基石。

主要持股包含台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金等台股代表性企業，成分股產業分布以半導體為主，占比近五成，其次為金融保險、電腦週邊、通信網路及其他電子產業，完整覆蓋台灣最具競爭力的核心產業鏈。

「護城河＋科技趨勢」雙主軸 直擊成長核心

在AI浪潮席捲全球之際，ETF009808聚焦半導體與科技創新產業，鎖定具經濟護城河的龍頭企業。此策略兼顧「成長性」與「防禦力」，即使面對貿易關稅變動、供應鏈重組等全球挑戰，依舊能展現強勁韌性與獲利能力。

華南永昌投信表示，AI與半導體的長期需求不僅驅動科技產業升級，也讓具備高研發門檻與技術壁壘的企業成為市場中的「護城堡壘」，投資人可藉此參與趨勢紅利，同時兼顧風險控管。

費用具競爭力 長期投資更划算

ETF009808採業界具競爭力的分級費率制度，隨基金規模擴大而逐級降低，讓投資人能以更低成本享受專業管理與分散投資效益。相較於主動型基金，ETF交易靈活、資訊透明，投資人可於交易時間透過證券商直接買賣，掌握市場節奏。

透明指數與嚴謹審核 確保組合品質

ETF009808追蹤的「臺灣護城河概念優選50指數」（彭博代碼：IX0222），以2024年12月20日為基期日，基期點5000點，每年5月固定審核成分股，確保入選公司持續符合護城河選股標準，排除經營品質下降或競爭力減弱的企業，維持整體投資組合的穩健與成長潛力。

打造投資人的長期信賴品牌

華南永昌投信指出，ETF009808的設計理念在於「以護城河企業為核心，掌握長期趨勢成長力」。面對國際經濟環境的不確定性，該基金提供投資人兼具穩健與潛力的策略選擇，適合作為資產配置中長期持有的核心部位。

