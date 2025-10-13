經部盼評論基於事實...水庫及淨水廠經水質檢驗 未因設置光電板而異常

針對外界關心烏山頭水庫設置水面型光電案場，經濟部指出，無論是烏山頭水庫或其他水面型光電設置，都未有因鋪設光電板而有汙染情形，農業部農水署的網站已經公布檢測資訊。

經濟部長龔明鑫今天於經濟委員會備詢時表示，未來將會整合資訊至水利署的網站上，供外界更方便查閱，而目前水庫的水面型光電案場設置，僅有烏山頭水庫原有二期計畫，由於地方政府未有同意函，經濟部早已同意暫緩推動，未納入目前光電設置案場計算。

經濟部表示，發展綠能是國家面對氣候變遷、邁向淨零的共同目標，產業有綠能的剛性需求，期盼各界對於光電的評論基於事實。

經濟部指出，烏山頭水庫為農業部農田水利署所轄，檢測指標包含重金屬、氯鹽及離子界面活性劑等指標，皆公布於農水署的官網上，今年7月最新一次監測指標顯示，烏山頭水庫水質正常、並無因為鋪設太陽光電，而有外界所關切之疑慮。

經濟部表示，全台目前水庫上方設置太陽光電案場多已完成設置，至今未有影響供水品質之情事產生。烏山頭水庫水面型二期太陽光電之規劃，因地方政府未有同意函，今日龔明鑫部長回應立委詢答時，也同意暫緩審查。

經濟部表示，太陽光電板主要組成為矽，就是玻璃，遵循國際標準（IEC）驗證項目無毒且具耐久性，且太陽能板不會溶出有毒液體到水中，也不會用任何清潔劑清洗，僅用清水清洗保養，不影響水質。

關於水質監測，經濟部表示，環境部已建置「全國環境水質監測網」本來就對全台水庫進行卡爾森指數、葉綠素、總磷等指標進行監控，每季公布一次。而有關各界最關心的民眾用水，由於所有的水源轉化成自來水時，皆會進入淨水廠等地方處理，自來水公司官網上有公布全台各地區即時水質監測系統，針對濁度、餘氯及酸鹼度數值等數字進行公布。觀迎各界即時查閱。

為解決水體監測涉及多部會，資訊分散、民眾查詢不便一事，龔明鑫已於立法院承諾將由水利署統籌設立單一資訊平台，整合相關資料，提供民眾更便利的資訊查詢。