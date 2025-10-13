幣圈遭血洗 斷頭屋將現？專家：這些人風險大

川普對中國大陸加稅100%引發幣圈血洗，全球上百萬人爆倉，虧損上百億美元。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年虛擬貨幣波動大，對於早已習慣虛幣投資的老手來說，大多有心理準備，風控也會較好，影響應該有限。

但對於2024年起進場，習慣上漲、喜歡梭哈、沒風控概念的虛幣投資小白來說，一日的巨跌，恐直接讓其由「從從容容游刃有餘」，轉變成「匆匆忙忙連滾帶爬」，若其同時有房市投資，一但虛幣繼續下跌，「賣房救幣」就會出現，近期可觀察市場是否有投資虛幣的斷頭屋在市場現蹤。

陳傑鳴指出，近年虛擬貨幣夯，讓許多人趨之若鶩，不少人藉此賺了大錢。2018年時國內更曾在網路上出現打著總售價3,880萬元、「200比特幣有找」的售屋物件，可見虛擬貨幣有多夯，很多人想著藉由虛幣取得房產，或是想藉由房產來換取虛幣。

不過，虛幣波動大是其一大特性，虛幣的投資老手應該都記得，2021年比特幣一度從一枚6.7萬美元左右的高價，後來跌到只剩1.6萬美元，跌幅逼近八成，讓許多人血本無歸，慘虧出場。

因此，當時活下來至今的投資老手，大多懂得趨吉避凶，但2024年起比特幣價格一路向上，從一枚4萬美元左右到日前已創下12萬美元新高，讓很多只看到不斷上漲，然後喜歡重壓、梭哈的虛幣投資新手小白大賺特賺，但也因而忘記風險。

如今，虛幣因川普發言一夕崩跌，跌幅10%~90%都有，50%以上的更是比比皆是，後續若持續下跌，這些喜歡高風險資產，甚至喜歡開高槓桿的投資小白，陣亡機會相當大，若其兼有投資房產，斷頭屋在市場現蹤是可以預期的。