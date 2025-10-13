水庫光電板引疑慮 陳亭妃要中央：不再核准台南4座水庫光電執照

台南「烏山頭水庫光電板」畫面與如何清洗近日引發部分民眾擔心自來水安全。立委陳亭妃表示，今天在立法院要求經濟部能源署對台南白河、烏山頭、曾文、南化等4座水庫絕對不能再核准任何光電執照。烏山頭水庫的光電板租賃期滿不得再續租。

她說，經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及台電代表都承諾：中央不會再同意任何水庫上設置光電板，並且會將清洗及檢測報告全面公開，未來清洗時也會將邀請地方居民現場見證，確保所有程序公開透明。農水署也已允諾烏山頭水庫的光電板不再續租。

陳亭妃表示，台南的白河、烏山頭、曾文、南化四座水庫，是南部地區最重要的水源命脈，中央部會應明確宣示，未來不再核准任何水庫光電執照。人民要的不是辯解，而是保證。水庫屬於全民，必須徹底排除任何疑慮。

陳亭妃指出，烏山頭水庫光電板是民國111年完成設置，租期到121年4月23日共9年11個月。她要求農水署承諾租賃期滿後，不得再續租。

「要讓民眾安心，就必須公開水庫檢測飲用水灌溉水所有的透明機制。」陳亭妃指出，針對民眾最關心的清洗過程，合約中雖明訂不得使用清潔劑，但政府更應清楚說明，如何實際監管清洗過程與水質變化，確保水庫水質不受影響。

她說，目前在烏山頭水庫設置光電板的星曄綠能，是台汽電的孫公司，而台電持有台汽電約27%股份。她也質疑，地方反彈聲浪不斷，經濟部、台電應主動出面協調，順應民意撤除光電設施。

陳亭妃說，能源轉型可以有不同路徑，但安全與信任不能被犧牲。「政府若能用行動守護民心，才是真正的綠能發展。」她呼籲中央以實際作為回應人民期待，讓每一滴水都能讓民眾喝得安心。

