機械公會：匯率影響工具機出口 程度大於關稅變數

台灣機械工業同業公會今天下午公布9月機械出口值26.47億美元，年成長9.4%，已連續8個月呈現成長，以新台幣計算9月出口值年成長收斂至3.9%。機械公會指出，相對美國關稅影響，新台幣匯率影響程度更為重要。

機械公會分析，新台幣兌美元從2021年以來的貶值幅度，遠不如競爭對手日本的日圓，導致以往台灣設備售價較日本低2成至3成的價格差距完全消失，尤其對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

機械公會公布台灣9月機械出口值26.47億美元，較2024年9月出口24.2億美元，成長9.4%。若以新台幣計算804.64億元，較去年同期成長3.9%。

公會分析，9月機械出口持續成長，已連續8個月正成長，不過數據統計顯示，工具機9月出口金額僅1.7億美元，雖然較去年同期成長5%，主要是去年基期較低，目前出口金額仍較過往為低，工具機產業目前仍受到全球不確定因素影響，市場訂單保守。

觀察工具機外銷美國變化，機械公會指出，工具機出口美國受到對等關稅影響，初期美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，5月台灣工具機對美國出口成長17.1%，6月出口成長達57.4%，7月對美國出口轉為下滑26.4%，8月出口下滑幅度達32.1%，9 月出口美國下滑19.9%。

台灣機械出口值今年前9月累計232.59億美元，年成長6.6%。以新台幣計價約7250.7億元，年成長3.8%。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前9月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.3%）、中國大陸（占比22.8%）、日本（占比7.6%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，今年前9月台灣對中國大陸機械出口小幅成長4.3%，對美國出口增加13%。

機械公會說明，8月7日起美國開始對全球實施對等關稅，其中對台暫時關稅稅率20%，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%，將使台灣機械產品不利出口美國。

公會分析，初期美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，5月機械對美國出口成長19%，6月出口成長達23.6%，7月出口成長14.8%，8月因對等關稅啟動實施，出口成長幅度明顯下滑，年成長7.6%，9月出口轉下滑0.9%。