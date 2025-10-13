看好黃金多頭漲勢 分析師估明年金價上看4400美元

黃金價格續寫新高價，台灣銀行國際金市日報今天引述多倫多道明證券（TD Securities）分析師看法認為，估2026年上半年金價將突破每盎司4400美元。

隨著國際金價續漲，台銀黃金存摺今天上午第1盤掛出每公克新台幣3996元，截至下午1時39分升至每公克4039元。

台銀今日發布國際金市日報說明，10月10日適逢雙十國慶連續假期，國際金價最高4022.52美元，最低3946.29美元，最後報價4017.34美元，較10月9日最後報價3975.05美元，上漲42.29美元，漲幅1.06%。

對於國際金市動態，台銀引述道明證券商品分析主管梅利克（Bart Melek）說法表示，黃金突破4000美元後，雖可能引發短期波動，但多頭趨勢仍具延續性，預期2026年上半年平均金價將突破4400美元，全年均價約4250美元。

梅利克也提到，中國央行黃金儲備占比僅約7.6%，遠低於美國的75%，未來仍有大幅增持空間。

此外，台銀也引述法國外貿銀行（Natixis）貴金屬分析師Bernard Dahdah見解說明，隨著金價持續突破4000美元的里程碑，短期波動風險升高，未來2至3個月可能面臨獲利了結與槓桿平倉壓力，金價短線有回檔風險。

Bernard Dahdah提出，美國貨幣政策與美債市場情緒仍為主要驅動力，聯準會降息預期與政治施壓交織下，市場不確定性升溫，資金從美國貨幣市場基金撤出並轉向黃金，成為近期漲勢推手，但高金價可能抑制珠寶與央行實體需求。

台銀表示，全球17檔主要黃金ETF，2025年10月9日持有數量減少1.7314公噸，為3027.98公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2025年10月10日持有數量較前一日增加3.72公噸，為1017.16公噸。