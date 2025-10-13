財劃法行政院將提出新版本？ 卓揆態度曝光

針對先前新版財劃法引發的預算分配爭議，外界高度關注行政院是否要再重新提起財劃法修正案，行政院長卓榮泰13日出席全國全球客家文化會議前，面對媒體提問有關行政院是否會提財劃法修正行政院版草案時，他朝向媒體「很確定地點頭」，後並多作說明即步入會場。似乎透露著未來有望財劃法提出新版本。

行政院已提出明年度中央總預算草案，並送至立法院審議，不過新版財劃法條文中出現分母、分子設定不當的問題，導致約345億元無法完全分配。目前已有民進黨立委郭國文、賴瑞隆等人自行提案對財劃法提出立法修正版本。

財政部先前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達新台幣8,840.9億元，較今年度增加4,165.1億元，卓榮泰日前邀集地方首長討論事權分配。

行政院先前也曾點出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生3項無法解決的問題，包括一，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。