通關更便捷！紐西蘭政府宣布即日起開放台灣使用 eGate
外交部、內政部與紐西蘭移民局及海關總署共同攜手推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統服務，紐西蘭政府於13日宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用該國自動查驗通關系統（eGate）。據內政部統計，紐西蘭成為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞之後，第8個提供我國人自動通關待遇的國家。
外交部指出，經查紐西蘭已開放我國人使用電子入境卡（New Zealand Traveller Online Declaration），我國旅客只要在搭機前24小時內先上網填妥入境申報表單，到達目的地後即可直接使用eGate服務，通關便利又快速；另基於平等互惠原則，我國刻正研議開放紐西蘭晶片護照持有者入境我國機場時也享有e-Gate待遇，預計今年11月底至12月實施。
外交部強調，台灣與紐西蘭都是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，每年互訪人數達6萬人次，開放互惠使用eGate將提供兩國人民來往更便利服務，並促進各領域的合作交流更密切熱絡；未來內政部將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利、有尊嚴，並吸引更多國際觀光客來台。
