獎金分紅取代固定薪成趨勢 非經常性薪資占20.5%寫近年高點

主計總處薪資與生產力統計資料顯示，受僱員工勞動報酬結構出現明顯變化，2024年經常性薪資占比已降至65.5%，為統計以來最低；相對地，非經常性薪資占比升至20.5%，與2022年同為統計以來最高，反映企業逐漸轉向以獎金、分紅與加班費為主的彈性薪酬結構，以因應景氣波動與成本壓力。

依據統計顯示，1990年代至2000年代初期，經常性薪資占比普遍維持在7成以上，但自2015年跌破70%後，便未再回升。近年受景氣循環影響，加上服務業與科技業獎金制度普及，2024年經常性薪資占比降至65.5%，已連續9年低於7成。

與此同時，非經常性薪資占比則呈上升趨勢，自2021年突破20%後持續攀高，2024年達20.5%，較2023年增加1.1個百分點。主計總處指出，非經常性薪資較易受景氣波動影響，2024年因全球經濟穩健、內需市場熱絡，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，因而占比提升。

此外，非薪資報酬占比也略有成長，從1990年代約11%上升至近年14%左右。這類支出包括退休金、保險費、職工福利金與資遣費等，顯示企業在人事成本中，除薪資外的負擔亦逐年增加。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，經常性薪資占比下降、非經常性薪資提高，與企業面對景氣不確定、通膨壓力及人力成本上升有關。由於基本薪資需逐年調升，會推高企業固定支出，因此許多公司傾向以獎金、分紅或加班費等「非經常性薪資」作為報酬主軸，藉此保留人事成本彈性，景氣好時可加碼獎勵，景氣差時也能控管支出。

這種結構對勞資雙方各有利弊。莊雨潔說明，對企業而言，非經常性薪資比例提高有助於靈活調度人事費用、穩定財務狀況，也能透過高獎金制度提升員工生產力；對勞工而言，若公司獲利佳或個人表現優異，能享有較高獎金與分紅，但也因此增加收入波動風險，尤其勞退、勞保及生育津貼等會與經常性薪資綁定，若經常性薪資偏低，相關給付也會減少。