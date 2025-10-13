輝達選址條件有哪些？ 龔明鑫：輝達要求不能公開

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報系資料照片
針對輝達海外總部設廠選址問題，經濟部長龔明鑫13日表示，具體進度要看北市府和新壽談判結果。至於輝達選址有其期待條件，經濟部陸續盤點中，以符合其期待條件，輝達有其期待條件，但也有請求這些條件不要對外公開。

立法院經濟委員會今天邀農業部、經濟部報告丹娜絲風災及726豪雨災後重建進度，會中國民黨立委謝依鳳關心輝達進駐北士科T17、T18是否破局，土地盤點是否也有考量彰化？

龔明鑫表示，具體進度要看北市府跟新壽談判結果，現在北市府已經發函給新壽。對於盤點狀況，龔坦言，輝達還是有他期待的條件經濟部可根據他的條件去盤點，提供他參考。

謝衣鳳追問有哪些條件？一定要在台北嗎？龔明鑫表示，輝達有強調條件不要對外公開。

謝衣鳳提到，對美關稅談判中，美國期待未來3奈米以下先前晶片有40%或50%在美生產。行政院副院長鄭麗君強調，晶片不會五五分，那是六四分，或七三分嗎？

龔明鑫表示，由於美國對先進晶片具體需求量有多大，目前尚未可知。因此，無法確定晶片是要五五分還是怎樣，這些都還沒有確定。目前只能確定台積電有11座晶圓廠在台灣興建，其中台中有4座，高雄有5座或6座，還有竹科，都是最先進製程。即便是台積電已經在美國宣布部分 要蓋6座晶圓廠。

龔明鑫強調，台灣量產的時程都比美國快又多，美國2廠也許明年才開始量廠，2028年3廠才開始量產，但台灣設廠進程很快，高雄廠已要開始量產了。

另外，謝衣鳳也提到，鄭麗君之前提到的Ｇ toＧ的模式，在美國打造生產聚落，這是否是要把台灣科學園區搬過去，台灣廠商憂心會不會因此加速美國量產的可能？

龔明鑫說，不是把台灣科學園區搬過去，而是把這個經驗帶過去，原則不變，還是「先立足台灣，後才是佈局全球」，在台灣產生的聚落效應是發展得相當好也持續在發生中，所以像半導體可以量產就是實際案例，這是一個力量的延伸不是外，而業者海外設廠布局成功，也是充實國內母公司能量。

龔明鑫說，業者赴海外投資，一定金額以上也要送投審司審查，有經濟部把關。

輝達 北士科

