水庫設光電板引疑慮 朝野立委籲禁核新執照

烏山頭水庫光電板清洗引發關注，朝野立委今天呼籲，政府應禁止再核發設於水庫的光電執照；經濟部長龔明鑫說，水庫設置光電設施，一定先與當地居民溝通，外界若有疑慮就暫緩。

立法院經濟委員會今天邀請農業部、經濟部、內政部等多個部會，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」，並備質詢。

民進黨籍立委陳亭妃針對傳聞烏山頭水庫光電板用藥水清洗引起的爭議提出質詢，她說，如果沒有使用藥水，就應澄清說明並提告；不過，水庫的光電設施已引起民眾疑慮及關切。

陳亭妃說，她最近接到不少民眾陳情，因為烏山頭水庫水源牽動區域農業、民生、生態平衡，水源保護很重要，應限制禁止相關興建與設置。她也希望經濟部宣示，水庫不再核准任何光電執照，讓民眾安心。

陳亭妃也提到，對於水庫已設置的光電板，合約到期後不再續約；例如烏山頭水庫的光電設施是民國111年就設置，合約為期9年11個月，121年4月將到期，到期前的管控很重要，水質監測可邀請村里長實地了解，以解除疑慮。

民眾黨籍立委張啓楷提醒經濟部，審核水庫設置光電執照時，必須小心。民眾黨籍立委黃國昌追問，如果立法院決議，水庫不准有光電設施，經濟部是否會遵循。

經濟部長龔明鑫表示，水庫設置光電設施，不是只有台灣，現在的規定是只能用水清洗，對水庫的水質也都有監測；任何水庫設置光電的申請，第一階段一定是先與當地居民溝通，再由地方政府提出、經濟部審查，外界仍有疑慮時就暫緩。