守護水庫區用水安全 立委籲該區不再核准光電執照

針對近日「烏山頭水庫光電板清洗」的爭議引發民眾恐慌，立委陳亭妃13日於立法院經濟委員會質詢時，要求中央四大安心承諾共同守護台南水庫飲用水灌溉水安全，首先第一承諾就是要求經濟部能源署對於白河水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫絕對不能再核准任何光電執照。

陳亭妃強調，台南的白河、烏山頭、曾文、南化四座水庫，是南部地區最重要的水源命脈，中央部會應明確宣示，未來不再核准任何水庫光電執照。人民要的不是辯解，而是保證。水庫屬於全民，必須徹底排除任何疑慮。

她進一步提到，目前烏山頭水庫的光電板，是在民國111年完成設置，租期自111年5月23日至121年4月23日止，僅有9年11個月。陳亭妃第二個要求承諾，就是租賃期滿後，農水署不得再續租。對此，農業部農水署已在會中允諾不再續租。

另外，針對民眾最關心的清洗過程，陳亭妃也提出關鍵追問。她指出，合約中雖明訂不得使用清潔劑，但政府更應清楚說明，如何實際監管清洗過程與水質變化，確保水庫水質不受影響。她嚴正表示，要讓民眾安心，就必須公開水庫檢測飲用水灌溉水所有的透明機制。

此外，陳亭妃也揭露，目前在烏山頭水庫設置光電板的星曄綠能，是台汽電的孫公司，而台電持有台汽電約27%的股份。她質疑，在地方民意反彈聲浪不斷的情況下，經濟部能源署、台電是否能主動出面協調，順應地方民意撤除光電設施？

面對陳亭妃連番質詢，經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及台電代表皆當場承諾：中央不會再同意任何水庫上設置光電板，並且會將清洗及檢測報告全面公開，未來清洗時也會將邀請地方居民現場見證，確保所有程序公開透明。

陳亭妃強調，能源轉型可以有不同路徑，但安全與信任是不能被犧牲的，政府若能用行動守護民心，才是真正的綠能發展。她呼籲中央以實際作為回應人民期待，讓每一滴水都能讓民眾喝得安心。