富達國際：比特幣轉型為更成熟的投資工具 是優化資產配置的潛在選擇

比特幣價格迭創歷史新高，富達國際數位資產投資副總監黎樂知指出，比特幣正從周期性、波動度高的資產，轉型為更成熟的投資工具。在新的格局下，投資人可重新檢視其角色與定位，不單純依賴歷史周期預測進出時機，同時考慮採取長期且分散的投資策略，深刻理解其風險特性與行為模式。

黎樂知指出，三大關鍵趨勢決定比特幣走勢，分別為規模擴大與波動性下降、衍生工具與機構法人參與度提升、全球流動性周期變化。

首先，比特幣市場規模擴大與波動性下降。黎樂知指出，過去五年來，比特幣市值從數千億美元飆升至超過2兆美元，成為全球十大單一資產。隨著市場規模擴大，推動價格所需的資金也相應增加，導致波動性明顯下降。根據彭博資訊數據，比特幣360日波動率持續下降至40%以下。

黎樂知分析，波動性下降趨勢反映市場逐漸成熟，流動性提升，價格不再完全受短期情緒或個人投資者影響。對於長期投資而言，是利多訊號，代表比特幣正逐步成為可預測性更高的資產。不過，波動性下降，也意味以往周期中常見的短期高額回報機會將減少。

其次是衍生工具與機構法人參與度提升。黎樂知表示，比特幣市場成熟，也反映在衍生性商品與機構法人擴大參與。CME比特幣期貨未平倉合約從2023年底的50億美元增至2025年中超過200億美元，選擇權市場也明顯成長，顯示投資人愈來愈傾向使用避險策略來管理風險。

此外，黎樂知指出，企業持有比特幣總量在一年內翻倍至超過120萬枚，ETF資金流入穩定，部分企業財務部門也開始將比特幣納入資產配置。這些發展不僅提升市場韌性，減少價格走勢受散戶情緒影響，也提升市場整體深度。

黎樂知還發現，過去周期常見的「山寨幣季節」在本次周期中的影響力明顯減弱。機構法人投資者偏好比特幣的價值，本次周期投機資金輪動減少，使比特幣在整體加密貨幣市場中的主導地位依然穩固。

第三是全球流動性周期變化。黎樂知指出，以往比特幣周期與全球貨幣政策密切相關，例如2020-2021年量化寬鬆推動比特幣大漲。然而，本次周期與美國利率政策並未完全同步，比特幣走勢可能出現延遲或波動加劇。美國聯準會（Fed）可能開啟寬鬆周期，或許將成為推動比特幣價格的關鍵催化劑。