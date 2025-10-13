業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
龔明鑫今表示，國內台積電的晶圓廠，產能遠比美國快很多，台積電的政策永遠是先立足台灣，再來才是布局全球。圖／取自國會直播頻道
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前喊話台美晶片製造應五五分，外界擔憂台積電的海外投資將擴大台積電的產業鏈外移。經濟部長龔明鑫今表示，現在沒辦法預料美國對於晶片製造的需求量，很難去確認會「幾幾分」，只能確定台積電新設11座晶圓廠，產能遠比美國快很多，台積電的政策永遠是先立足台灣，再來才是布局全球。

立法院經濟委員會今邀請農業部部長、經濟部部長、原住民族委員會首長、國家通訊傳播委員會首長、行政院公共工程委員會首長、行政院主計總處首長、內政部首長、教育部首長、交通部首長、環境部首長、文化部首長、勞動部次長及衛生福利部首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告，並備質詢。

台美對等關稅談判未定，美國商務部長盧特尼克日前提出台美晶片製造五五分的構想，行政院副院長鄭麗君日前返台指出，台美晶片產能並沒有要五五分。

立委謝衣鳯質詢時指出，美國談判時提到，先進製程晶片要有50%在美國生產的構想，鄭麗君說五五分不會，那是否可能六四分？七三分？應該要維持台灣對美公司的控制力才行。

龔明鑫回應，現在沒辦法預料美國的需求量，因此很難去確認，可以確定的是，台積電預計新設的11座晶圓廠，產能遠比現在美國的台積電晶圓廠快很多，美國至少要到2028年3座晶圓廠才能實現量產。

此外，台積電將在亞利桑那州擴展為一座超大晶圓廠聚落，業界擔憂恐加速產業鏈外移。龔明鑫表示，並不會有這樣的事發生，台積電一定是先立足台灣，再來才是布局全球，尤其母公司在台灣，台積電在美國賺錢也能充實母公司的能量。

另AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）落腳北市科T17、T18傳出陷入僵局，中央現正盤點其他適合用地，不少縣市也在大力爭取。謝衣鳯問經濟部盤點的用地是否將彰化納入？龔明鑫僅表示，會根據輝達的需求和期待條件來盤點，但輝達有強調選地條件不能公開。

