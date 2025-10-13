中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸日前宣布擴大稀土出口管制，外界擔憂對於半導體產業也會產生衝擊，對此，經濟部長龔明鑫13日表示，整體而言，台灣半導體產業的稀土需求多屬間接採購，例如從日本進口材料或從美國進口設備，「中國進口比重較低，因此直接影響有限」。不過他也坦言，若中長期管制持續，仍需關注間接衝擊的擴散效應。

中國商務部近日宣布加大對稀土出口管制力度，9日連發6份公告，針對中重稀土物項與相關技術實施出口限制，強調此舉是為「維護世界和平與地區穩定，履行防擴散國際義務」。不過，由於稀土為全球高科技與新能源產業的重要關鍵材料，市場關注其對供應鏈可能帶來的連鎖影響。

對此，龔明鑫指出，本次中國管制的中重稀土主要涉及釤、鋱、鏑等永磁材料，這些是高速馬達的關鍵原料，對無人機等產業的影響會比較明顯。至於半導體製程所需的稀土類別與此次限制項目並不相同，因此「影響可控」。

他進一步說明，中國自4月起已開始限制部分稀土出口，市場價格確實出現上漲，「漲價是免不了的」，但稀土在整體製造成本中占比不高，是否引發全面性漲價仍待觀察。

中國祭出稀土管制，經濟部先前就表示，12類中重稀土與目前台灣半導體製程所需類別不同，預期無顯著影響，且相關稀土產品、衍生物供應以歐美、日本為主；不過釤、鋱、鏑等永磁材料為生產高效馬達的關鍵材料，此次擴大管制後，可能對電動車、無人機相關製造的全球供應鏈造成影響，將密切觀察。

