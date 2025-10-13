上班族苦哈哈 七成外食開銷變多，這一餐花費增加最有感

生活處於極端氣候環境，有時帶來颱風豪雨，有時碰上艷陽高溫日，結果影響菜價、肉價，讓上班族外食費用易漲難跌？離鄉背井的勞工，甚至還有一筆為數不小的房租支出，經濟壓力更大？yes123求職網「勞工外食房租與通勤花費調查」結果發現，七成外食族認為開銷變多， 四成六上班族租屋中，其中61%過去一年都曾被調漲房租，顯示在萬物皆漲時代，上班族壓力超大。

根據yes123求職網調查顯示，若不分上班或休假，今年每月個人「外食」總花費，平均落在8,081元；換算下來，一天約是269元，也就是一餐要花掉90元。若相較去年同期，今年每月個人「外食」總花費：其中有69.6%屬於「增加」；有27.1%屬於「持平」；僅3.3%屬於「減少」。

如果總花費呈現「增加」，主要是在哪一餐開銷的變化呢？在可複選狀況下，每天三餐「最有感」的依序是：「晚餐」(90.2%)、「午餐」(74.2%)、「早餐」(42.1%)。還有83.3%的上班族透露，曾經因為忙於工作，結果導致「三餐不正常」。

不過若回想任職過的公司，仍有70.3%的上班族透露，曾遇過提供「用餐福利」的企業；而且在可複選狀況下，主要採取的方式依序為：「每月直接提供津貼(補助)」(66.3%)、「出示員工(公司)證件，享有合作店家折扣」(53.7%)、「設立員工餐廳」(27.8%)、「採免費代訂便當(餐盒)系統」(25.1%)。

調查也顯示，目前有46.1%的上班族屬於「租屋族」！這當中更有90.7%的人透露，「距離公司的遠近」會是選擇租屋地點時考量的重點。

至於目前每月房租，平均支出為11,251元，若以「官方經常性薪資」47,651元估算，光是租金這一項，大概就「吃掉」兩成四(23.6%)的月收入。

難怪對於這樣的租金支出，有高達84.2%的「租屋族」會感到壓力大。更糟糕的是，回顧過去一年，仍有61.2%的人指出，曾經遇過房東「調漲」租金的狀況。

如果目前是「租屋族」，對於現在的居住環境：自認「滿意」的比率為44.9%；但自認「不滿意」的比率為55.1%。