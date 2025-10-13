快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

上班族苦哈哈 七成外食開銷變多，這一餐花費增加最有感

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近期通膨指數雖下降，但房租漲勢未停，成為租屋族最大壓力。圖／本報系資料照門
近期通膨指數雖下降，但房租漲勢未停，成為租屋族最大壓力。圖／本報系資料照門

生活處於極端氣候環境，有時帶來颱風豪雨，有時碰上艷陽高溫日，結果影響菜價、肉價，讓上班族外食費用易漲難跌？離鄉背井的勞工，甚至還有一筆為數不小的房租支出，經濟壓力更大？yes123求職網「勞工外食房租與通勤花費調查」結果發現，七成外食族認為開銷變多， 四成六上班族租屋中，其中61%過去一年都曾被調漲房租，顯示在萬物皆漲時代，上班族壓力超大。

根據yes123求職網調查顯示，若不分上班或休假，今年每月個人「外食」總花費，平均落在8,081元；換算下來，一天約是269元，也就是一餐要花掉90元。若相較去年同期，今年每月個人「外食」總花費：其中有69.6%屬於「增加」；有27.1%屬於「持平」；僅3.3%屬於「減少」。

如果總花費呈現「增加」，主要是在哪一餐開銷的變化呢？在可複選狀況下，每天三餐「最有感」的依序是：「晚餐」(90.2%)、「午餐」(74.2%)、「早餐」(42.1%)。還有83.3%的上班族透露，曾經因為忙於工作，結果導致「三餐不正常」。

不過若回想任職過的公司，仍有70.3%的上班族透露，曾遇過提供「用餐福利」的企業；而且在可複選狀況下，主要採取的方式依序為：「每月直接提供津貼(補助)」(66.3%)、「出示員工(公司)證件，享有合作店家折扣」(53.7%)、「設立員工餐廳」(27.8%)、「採免費代訂便當(餐盒)系統」(25.1%)。

調查也顯示，目前有46.1%的上班族屬於「租屋族」！這當中更有90.7%的人透露，「距離公司的遠近」會是選擇租屋地點時考量的重點。

至於目前每月房租，平均支出為11,251元，若以「官方經常性薪資」47,651元估算，光是租金這一項，大概就「吃掉」兩成四(23.6%)的月收入。

難怪對於這樣的租金支出，有高達84.2%的「租屋族」會感到壓力大。更糟糕的是，回顧過去一年，仍有61.2%的人指出，曾經遇過房東「調漲」租金的狀況。

如果目前是「租屋族」，對於現在的居住環境：自認「滿意」的比率為44.9%；但自認「不滿意」的比率為55.1%。

上班族 外食族

延伸閱讀

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

相關新聞

大陸擴大稀土管制 龔明鑫：會間接波及半導體產業

大陸日前宣布擴大稀土出口管制，外界擔憂對於半導體產業也會產生衝擊，經濟部長龔明鑫今日表示，直接衝擊的會是高速馬達相關如無...

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前喊話台美晶片製造應五五分，外界擔憂台積電的海外投資將擴大台積電的...

上班族苦哈哈 七成外食開銷變多，這一餐花費增加最有感

生活處於極端氣候環境，有時帶來颱風豪雨，有時碰上艷陽高溫日，結果影響菜價、肉價，讓上班族外食費用易漲難跌？離鄉背井的勞工...

就任滿月 經長龔明鑫：積極深化國際經貿夥伴關係

為落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的政策，經濟部長龔明鑫自9月1日上任以來，除與國內重要產業公協會展開傾...

國慶創舉！「煙火＋無人機」璀璨台北夜空 台新新光金合併後首秀 攜手台北101寫歷史

今年雙十國慶，台北夜空迎來前所未有的科技與藝術盛典！ 台新新光金控合併後首次大型公開亮相，攜手 台北101 獨家贊助全台首場結合「煙火＋無人機」的國慶展演，於10日晚間10點正式登場。璀璨煙火綻放天際

台灣旅客赴紐西蘭可 eGate 秒通關 每年6萬人往來更便利

台灣旅客赴紐西蘭更方便了！內政部13日宣布，紐西蘭政府正式開放持我國晶片護照的旅客，可在入出境時使用紐國的自動查驗通關系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。