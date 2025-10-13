大陸擴大稀土管制 龔明鑫：會間接波及半導體產業

大陸日前宣布擴大稀土出口管制，外界擔憂對於半導體產業也會產生衝擊，經濟部長龔明鑫今日表示，直接衝擊的會是高速馬達相關如無人機等產業，半導體大部分採購稀土是間接採購設備與材料，直接從大陸來的比較少，間接恐怕也會波及，正觀察後續供應鏈可能的影響程度，會提出因應做法。

稀土已經開始漲價，龔明鑫表示，漲價是免不了的，但是稀土占成本比重較小，後續仍需要觀察。

而烏山頭水庫11.5公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，龔明鑫也承諾民進黨立委陳亭妃，若地方政府未同意，就不會同意在水庫上再蓋光電板。龔明鑫強調，程序上本就是地方政府同意後才會送到經濟部審查，若是第一關都沒過，就不會審查。

但龔明鑫也說，若是地方政府同意，大家仍有疑慮，經濟部也會暫緩審查。