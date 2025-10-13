快訊

大陸擴大稀土管制 龔明鑫：會間接波及半導體產業

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸日前宣布擴大稀土出口管制，經濟部長龔明鑫表示會間接波及半導體產業。圖／本報系資料照片
大陸日前宣布擴大稀土出口管制，經濟部長龔明鑫表示會間接波及半導體產業。圖／本報系資料照片

大陸日前宣布擴大稀土出口管制，外界擔憂對於半導體產業也會產生衝擊，經濟部長龔明鑫今日表示，直接衝擊的會是高速馬達相關如無人機等產業，半導體大部分採購稀土是間接採購設備與材料，直接從大陸來的比較少，間接恐怕也會波及，正觀察後續供應鏈可能的影響程度，會提出因應做法。

稀土已經開始漲價，龔明鑫表示，漲價是免不了的，但是稀土占成本比重較小，後續仍需要觀察。

而烏山頭水庫11.5公頃湖面被光電板覆蓋，引發外界對於水質可能汙染的疑慮，龔明鑫也承諾民進黨立委陳亭妃，若地方政府未同意，就不會同意在水庫上再蓋光電板。龔明鑫強調，程序上本就是地方政府同意後才會送到經濟部審查，若是第一關都沒過，就不會審查。

但龔明鑫也說，若是地方政府同意，大家仍有疑慮，經濟部也會暫緩審查。

國慶創舉！「煙火＋無人機」璀璨台北夜空 台新新光金合併後首秀 攜手台北101寫歷史

今年雙十國慶，台北夜空迎來前所未有的科技與藝術盛典！ 台新新光金控合併後首次大型公開亮相，攜手 台北101 獨家贊助全台首場結合「煙火＋無人機」的國慶展演，於10日晚間10點正式登場。璀璨煙火綻放天際

台灣旅客赴紐西蘭可 eGate 秒通關 每年6萬人往來更便利

台灣旅客赴紐西蘭更方便了！內政部13日宣布，紐西蘭政府正式開放持我國晶片護照的旅客，可在入出境時使用紐國的自動查驗通關系...

