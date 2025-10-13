龔明鑫就任滿月 積極深化國際經貿夥伴關係

為積極落實賴總統「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」的國家經貿戰略，經濟部長龔明鑫自9月1日上任以來，旋即展開密集的國內外交流行程，一方面透過「傾聽之旅」掌握國內產業心聲，另一方面則與重要友盟國家駐臺代表及訪賓進行深度對話，以期深化國際經貿夥伴關係，並鞏固臺灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

龔明鑫指出，經濟部的工作核心在於「協助國內產業因應當前國際經貿挑戰」。他希望藉由傾聽國內重要產業公協會的心聲與需求，得以迅速、精準地擬定相關因應作為與政策措施，確保臺灣經濟的穩定與韌性。

在上任不到一個月內，龔明鑫已陸續會晤了多位重量級國際友人，展現臺灣積極與世界接軌的決心。會晤對象包括歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、丹麥商務辦事處長畢尚德（Peter Sand）、立陶宛駐臺代表盧思融（Paulius Lukauskas）、捷克科技部次長哈利科娃（Jana Havlíková）、日本台灣交流協會會長隅修三、日本自民黨半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明，以及美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。

此外，龔明鑫亦於 SEMICON Taiwan 期間主持「晶鏈高峰論壇」座談，與國際夥伴暢談如何深化臺灣與友盟國家在半導體供應鏈上的合作，突顯臺灣作為全球科技樞紐的重要性。

在與國際友人的交流中，龔明鑫明確勾勒出臺灣未來的產業發展藍圖，包括，鞏固核心產業，經濟部將持續推動半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」的發展；布局新興科技，積極布局矽光子、量子運算及 AI 機器人等高科技，並推動「AI新十大建設」，致力於將 AI 應用於百工百業與民眾日常生活。

他強調，這些產業不僅是推動臺灣經濟升級的核心動力，更需要與歐美日等主要經貿夥伴密切合作，共同強化供應鏈韌性及國際競爭力，爭取雙贏局面。

針對友盟國家持續關切的能源議題，龔明鑫重申：「經濟部將持續推動太陽光電、離岸風電等多元再生能源發展，以確保綠電穩定供應，為臺灣 AI 產業發展奠定良好基礎。臺灣會持續與國際友盟國家合作，共同邁向淨零轉型與永續發展目標。」

為協助國內業者多元布局，提升國際競爭力，龔明鑫進一步表示，經濟部將透過海外貿易投資中心的建立，協助有海外投資需求的臺商排除障礙。同時，也將與有意前往海外開發科技園區的國內產業協會合作，為其爭取更佳的設立條件與待遇，藉此促進臺灣經濟的國際鏈結與永續發展。