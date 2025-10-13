快訊

中國大陸擴增原油儲存量並限制鎢出口 長期影響油商探勘及原油產量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，受到加薩停火協議與美中貿易戰加劇的影響，導致上周五（10日）連假期間，油價重挫收低；隨著以色列與哈馬斯衝突看似即將結束，原油期貨正處於修正階段。

此外，美國總統川普重啟對北京的貿易戰，並宣布將對中國大陸輸往美國的產品加徵100%的關稅，並在11月1日前對「所有關鍵軟體」實施新的出口管制，以報復大陸限制其關鍵礦產出口。而大陸也對美國祭出懸掛美國國旗或是在美國建造、營運的船舶徵收港口費，以作為對美國自同日起對與大陸相關的船舶徵收港口費的反制措施。瑞銀分析師表示：川普威脅對大陸商品徵收關稅後，引發市場擔憂和避險情緒升溫，同時導致油價快速下跌修正。

另外，根據大陸國內新聞通報、官方報告和公司網站等公開消息顯示，包括中石化和中海油在內的中國國有石油公司將於2025年至2026年期間，在11個地點增加至少1.69億桶的石油儲存量。這些新設施一旦建成，將可儲存大陸兩周的原油淨進口量。

街口投信表示，值得留意的是，大陸針對礦產出口進行管制，影響關鍵金屬鎢的供應，導致美國頁岩鑽探商面臨鎢價上漲的威脅。今年2月初，川普對大陸商品加徵10%的關稅，而大陸官方則對包括鎢在內的五種關鍵金屬的出口實施限制，導致鎢的價格從每噸約330至340美元飆升至600美元以上。而鎢是一種稀有的超硬金屬，用於製造鑽頭等工業工具，由於油田鑽頭中鎢占比高達75%，因此鎢價的高漲間接威脅到美國提高化石燃料產量的能力。

